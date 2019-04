"Sonst importieren wir das Chaos": Kurz für Brexit-Verschiebung

BRÜSSEL/LONDON. Großbritannien wird der EU wohl noch länger als Mitglied erhalten bleiben. Dies haben EU-Politiker bereits vor Beginn eines weiteren Sondergipfels zum Brexit klargemacht. Auch Kanzler Kurz sprach sich klar gegen einen harten Brexit am Freitag aus.

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat am Mittwoch bei seinem Eintreffen beim EU-Gipfel betont, dass es eine Priorität der EU-27 sei, die Einheit zu bewahren und einen harten Brexit am Freitag zu verhindern, "ansonsten importieren wir das Chaos aus Großbritannien in die EU". Er persönlich spreche sich für eine "möglichst kurze Verlängerung aus", erklärte der Bundeskanzler.

Er habe aber immer gesagt, dass es absurd wäre, wenn die Briten noch an der EU-Wahl teilnehmen würde, sagte Kurz, auch wenn momentan alles dafür spreche. "Wenn wir heute wieder einmal einen Aufschub gewähren, werden wir versuchen, dass die Briten keine Möglichkeit haben, die EU zu blockieren." Es stünden nämlich bald viele zukunftsweisenden Entscheidungen, wie die Bestellung der neuen Kommission und der nächste mehrjährige Finanzrahmen, so Kurz.

"Regeln für größtmögliche Sicherheit"

Da wäre es absurd, wenn ein Land, das eigentlich austreten möchte, noch mitbestimme. "Großbritannien hat bei der EU-Wahl eigentlich nichts verloren, aber wenn es nichts anders geht, um einen 'hard Brexit' zu verhindern, dann ist das leider so."

Er habe "absolut nie das Gefühl gehabt, dass Theresa May der EU schaden wolle, daher sollte man das ihr und auch Großbritannien nicht unterstellen", sagte Kurz. Wenn man sich heute auf eine längere Verlängerung einigen sollte, "dann sollte man natürlich Regelungen, Bedingungen finden, um uns und auch Großbritannien größtmögliche Sicherheit zu gewähren".

Wie lang die Verlängerung sein werde, werde man diskutieren. "Ich gehöre mit Emmanuel Macron einer Gruppe an, die für eine kürzere Verlängerung sind. Mal schauen wo wir landen werden." Jedenfalls sei es keine einfache Aufgabe, "die uns da heute bevorsteht."

Gute Stimmung zu Beginn des EU-Sondergipfels

Eher eine gute und fast gelöste Stimmung schien zumindest beim Zusammentreffen der 28 EU-Staats- und Regierungschefs beim Sondergipfel in Brüssel Mittwochabend zu herrschen. Die britische Premierministerin Theresa May und Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel traten im blitzblauen "Partnerlook" auf.

EU-Ratspräsident Donald Tusk zeigte sogar ein herzhaftes Lächeln, als ihm Merkel und May auf einem Tablet-Computer ein Bild zeigten. Beim Eintreffen der Länderchefs hatte die Stimmung noch etwas verhaltener gewirkt. May als eine der ersten, die im Ratsgebäude ankamen, sprach davon, dass sie nur eine sehr kurze Verlängerung der Austrittsfrist wolle und am liebsten vor den EU-Wahlen am 22. Mai aus der Europäischen Union ausscheiden würde.

