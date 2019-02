Schwere Verstimmung zwischen Rom und Paris

PARIS/ROM. Italiens Vizepremier traf Vertreter der Gelbwesten, daraufhin rief Frankreich den Botschafter zurück.

Luigi Di Maio Bild: APA/AFP/ALBERTO PIZZOLI

Neuer Dämpfer für die ohnehin bereits angespannten Beziehungen zwischen Frankreich und Italien: Italiens Vize-Premier Luigi Di Maio von der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung (M5S) hatte sich während eines Besuchs in der französischen Hauptstadt mit Vertretern der "Gelbwesten" getroffen.

Dies sei eine "neue Provokation", die "zwischen Nachbarstaaten und Partnern im Herzen der EU nicht akzeptabel" sei, sagte ein Sprecher des französischen Außenamtes. Gestern wurde zudem der Botschafter aus Rom zurückgerufen.

Luigi Di Maio hatte sich am Dienstag mit einem Sprecher der Protestbewegung, Christophe Chalençon, sowie mehreren Kandidaten der "Gelbwesten" für die EU-Wahl getroffen. Di Maios Büro teilte mit, dass es mit den Kandidaten "in den nächsten Wochen" ein Treffen in Rom geben werde.

Italiens Regierung liegt seit längerem mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron im Clinch – unter anderem wegen der restriktiven Einwanderungspolitik, die Rom verfolgt. Und die "Gelbwesten" fordern bei ihren Kundgebungen stets den Rücktritt Macrons und eine Abkehr von dessen Sozialpolitik.

Erst kürzlich hatte Frankreich Italiens Botschafterin wegen "inakzeptabler Äußerungen" Di Maios vorgeladen. Die Massenflucht aus Afrika sei darauf zurückzuführen, "dass bestimmte EU-Länder, Frankreich an erster Stelle, nie aufgehört haben, afrikanische Länder zu kolonisieren", hatte der populistische Vize-Premier gesagt.

