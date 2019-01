Schweden: Löfven kann als Premier weitermachen

STOCKHOLM. Nach monatelangen vergeblichen Versuchen einer Regierungsbildung in Schweden hat der bisherige Regierungschef Stefan Löfven eine parlamentarische Mehrheit so gut wie sicher zusammen.

Der Vorstand der bisher oppositionellen Zentrumspartei sprach sich am Samstag mit 56 zu zwei Stimmen dafür aus, eine Minderheitsregierung unter Führung des Sozialdemokraten Löfven zu unterstützen.

Auch der Vorstand der Liberalen Partei beschloss am Sonntag, sich für Löfven auszusprechen. Beide Parteien wollen zwar nicht in eine Koalition eintreten, ihre Stimmen würden aber reichen, um Löfven als Chef einer Minderheitsregierung aus Sozialdemokraten und Grünen im Parlament zu einer Mehrheit zu verhelfen. Die Grünen legten sich am Sonntag fest, Löfven bei der Wahl zum Regierungschef zu unterstützen. Die Abstimmung könnte am Mittwoch stattfinden.

Seit 2014 Regierungschef

Löfven ist seit 2014 Regierungschef. Seit der Wahl, bei der seine Koalition mit den Grünen die Mehrheit verlor, hat er das Amt nur noch geschäftsführend inne.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema