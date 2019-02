"Schlechte Nachricht": Das Treffen von Kim und Trump endete ohne Ergebnis

HANOI. Die größten Stolpersteine waren Differenzen über die atomare Abrüstung und das Ende von Sanktionen.

Ernüchterung nach optimistischem Auftakt: Kim Jong-un und Donald Trump beendeten ihr Treffen vorzeitig. Bild: APA/AFP/SAUL LOEB

Es war ein ungeplantes und abruptes Ende: Das zweite Gipfeltreffen von US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un in Hanoi ist gescheitert. Massive Differenzen über den Weg zu atomarer Abrüstung und die Aufhebung von Sanktionen führten dazu, dass das Treffen in Vietnams Hauptstadt gestern ohne Einigung vorzeitig beendet wurde. Nicht einmal eine gemeinsame Abschlusserklärung kam zustande.

Laut Trump bestand Nordkoreas Machthaber darauf, dass alle Sanktionen gegen sein Land komplett aufgehoben werden. "Wir konnten das nicht tun", sagte der US-Präsident. "Sie waren bereit, einen großen Teil der Bereiche atomar abzurüsten, die wir wollten. Aber wir konnten nicht alle Sanktionen dafür aufheben. So werden wir weiterarbeiten und sehen."

Kim Jong-un habe aber versichert, keine Raketen oder "irgendetwas, was mit Atom zu tun hat", zu testen. Der nordkoreanische Machthaber verließ den Schauplatz des Gipfels, das Hotel "Metropole", ohne jede Erklärung.

Für Trump, der durch belastende Aussagen seines Ex-Anwalts Michael Cohen im eigenen Land unter gewaltigem Druck steht, bedeutet die Nullnummer von Hanoi eine große Enttäuschung. Mit einem Erfolg auf internationaler Bühne hätte er von den negativen Schlagzeilen ablenken können. Auch der erhoffte Friedensnobelpreis dürfte nun weit in die Ferne gerückt sein.

Keine Pläne für dritten Gipfel

Pläne für einen dritten Gipfel – nach Singapur und Hanoi – gibt es übrigens nicht. Das Weiße Haus erklärte nur, die "jeweiligen Teams" wollten die Gespräche fortsetzen. Trump sprach trotz des Scheiterns von einem "produktiven Treffen". Nordkorea wolle auf neue Atomwaffen- und Raketentests verzichten.

Das Scheitern des Gipfels kam letztlich doch etwas überraschend. Denn noch in der Früh hatten sich Kim und Trump positiv geäußert: "Wir mögen einander einfach. Wir haben eine gute Beziehung", sagte Trump. "Ich habe Vertrauen in ihn. Und ich nehme ihn beim Wort." Nach üblen gegenseitigen Beschimpfungen hatte sich das Verhältnis der beiden seit einiger Zeit entspannt. Wie bereits bei ihrem Gipfeltreffen in Singapur zeigten Trump und Kim auch in Hanoi demonstrativ Nähe. In einer Verhandlungspause gingen sie am Pool des Hotels spazieren.

Statt von einem Ende ohne Ergebnis ging das Weiße Haus ursprünglich von der Unterzeichnung einer gemeinsamen Erklärung aus. Spekuliert wurde, dass beide Seiten den Koreakrieg (1950 bis 1953) offiziell für beendet erklären. Dazu gab es dann aber schließlich kein Wort. Eine Friedenserklärung wäre eine wichtige vertrauensbildende Maßnahme gewesen. Auch von der erwarteten Einrichtung von Verbindungsbüros im jeweils anderen Land war keine Rede mehr. Allerdings sagte Kim auf eine Journalistenfrage, dass die Eröffnung eines US-Verbindungsbüros in Nordkorea "begrüßenswert" wäre. Trump nannte dies eine "großartige Sache".

Südkorea: "Sehr bedauerlich"

Aus der Präsidentenmaschine "Air Force One" telefonierte Trump auf dem Rückflug mit Südkoreas Präsident Moon Jae-in. Moon, der sich schon drei Mal mit Kim getroffen hatte, spielt eine wichtige Vermittlerrolle zwischen den USA und Nordkorea. Moon hatte das ergebnislose Ende in Hanoi zuvor als "sehr bedauerlich" bezeichnet.

Der deutsche Außenminister Heiko Maas sagte, das Ausbleiben eines Ergebnisses sei "eine schlechte Nachricht für die Welt". Das Treffen sei "nicht so gut gelaufen, das bedauern wir sehr".

Kim Jong-un bleibt übrigens nach dem Gipfel noch bis zum Wochenende in Vietnam.

