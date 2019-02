Saudi-Prinz drohte mit einer "Kugel gegen Kashoggi"

RIAD. Neue Vorwürfe gegen das Regime in Riad – auch die UNO klagt an.

Gab der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman den Mordbefehl? Bild: Reuters

Im Mordfall Jamal Kashoggi erhärtet sich der Verdacht gegen den saudi-arabischen Kronprinzen Mohammed bin Salman. Laut jüngsten Berichten soll der Kronprinz von "einer Kugel" gegen den kritischen Journalisten gesprochen haben. Auch ein UNO-Bericht belastet das saudische Regime schwer.

In einem von US-Geheimdiensten abgehörten Gespräch habe der saudische Kronprinz bereits ein Jahr vor dem Mord offen damit gedroht, dass er Kashoggi "mit einer Kugel" verfolgen werde, sollte der Journalist nicht ins Königreich zurückkehren und seine Kritik an der Regierung einstellen, berichtete die "New York Times". Unklar sei aber, inwieweit die Drohung wörtlich gemeint war.

Die US-Zeitung beruft sich auf ein von US-Geheimdiensten abgehörtes Gespräch zwischen dem mächtigen Thronfolger und einem Mitarbeiter im September 2017. Das aufgezeichnete Gespräch wurde erst kürzlich schriftlich festgehalten und analysiert. Die National Security Agency hört regelmäßig Gespräche von hohen Vertretern vieler – auch befreundeter – Regierungen ab.

Riad weist alle Schuld zurück

Zum Zeitpunkt des abgehörten Gesprächs lebte Kashoggi schon länger in den USA und gewann zunehmend an Profil als Kritiker des saudi-arabischen Regimes. Mitte September erschien die erste seiner vielbeachteten Kolumnen in der "Washington Post". Der Titel gab klar den Ton vor: "Saudi-Arabien war nicht immer so repressiv. Nun ist es unerträglich", schrieb Kashoggi.

Rund 13 Monate nach diesem Gespräch wurde Kashoggi im Konsulat des Königreichs in Istanbul von einem extra angereisten 15-köpfigen Kommando ermordet. Die saudische Führung bestreitet vehement, die Ermordung des Journalisten angeordnet zu haben, und macht eigenmächtig handelnde Agenten verantwortlich. Kashoggis Leiche wurde bisher nicht gefunden. Er wollte in dem Konsulat Papiere für seine Hochzeit abholen.

Unterdessen verschärft auch die UNO ihre Anschuldigungen gegen das saudische Regime. Die UN-Sonderberichterstatterin Agnès Callamard machte Vertreter Riads für den Mord verantwortlich. Sie habe Beweise gesammelt, wonach Kashoggi das Opfer einer "brutalen und vorsätzlichen Tötung" geworden sei – "geplant und ausgeführt von Vertretern des saudi-arabischen Staates", erklärte sie. Und mehr noch: Saudi-Arabien habe die Ermittlungen der Türkei im Mordfall Kashoggi behindert, sagte Callamard, die Ende Jänner in die Türkei gereist war, um den Mordfall zu untersuchen.

Der "New York Times"-Bericht erschien just vor Ablauf einer Frist des US-Kongresses an die Regierung von Präsident Donald Trump im Fall Kashoggi. Der Auswärtige Ausschuss des Senats hatte der Regierung im Oktober 120 Tage Zeit gegeben, Verantwortliche für den Mord zu benennen und gegen diese vorzugehen. Die Frist lief am Freitag aus.

Die US-Regierung hatte bereits im November Sanktionen gegen 17 aktuelle oder frühere Regierungsmitarbeiter des Königreichs verhängt. Die saudi-arabische Führung aber blieb unbehelligt. Trump setzte weiter auf ein enges Bündnis mit dem Thronfolger.

