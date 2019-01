Russischer Biathlon-Olympiasieger Schipulin geht in die Politik

MOSKAU. Der frühere Biathlet Anton Schipulin (31) plant wie andere russische Ex-Spitzensportler eine Karriere in der Politik.

Anton Schipulin Bild: (AFP)

Für die Kreml-Partei Geeintes Russland werde er im September bei Nachwahlen zum russischen Parlament antreten, kündigte der Staffel-Olympiasieger von 2014 am Montag laut der Nachrichtenagentur Ria Nowosti an.

Bei den Winterspielen in Pyeongchang in Südkorea 2018 durfte Schipulin auf Anordnung des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) nicht antreten, weil sein Name im Zusammenhang mit Doping bei den Winterspielen 2014 im McLaren-Bericht aufgetaucht war. Der Sieger von 21 Weltcuprennen hat Doping immer bestritten. Im Dezember hatte Schipulin seinen Rückzug vom Leistungssport verkündet.

Der russischen Staatsduma gehören unter anderen der frühere Boxer Nikolai Walujew, die Ex-Eiskunstläuferin Irina Rodnina und der Ex-Ringer Alexander Karelin an.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema