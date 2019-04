Riad zahlt "Schweigegeld" für Khashoggis Kinder

RIAD. Öffentliche Äußerungen sollen verhindert werden.

Der ermordete Regimekritiker Bild: afp

Versucht Saudi-Arabien die Kinder des ermordeten Journalisten Jamal Khashoggi mit großzügigen Geschenken zum Schweigen zu bringen? Laut einem Bericht der "Washington Post" stellt das Regime in Riad allen vier Kindern des Regimekritikers Geld und Luxusvillen zur Verfügung, um öffentliche Äußerungen der Familie zu verhindern.

Demnach habe jedes Kind ein Haus in der saudi-arabischen Küstenstadt Dschidda im Wert von rund vier Millionen Dollar bekommen. Die zwei Söhne und zwei Töchter würden zudem monatlich 10.000 Dollar erhalten. Die saudi-arabische Führung wolle eine langfristige Übereinkunft mit der Familie des ermordeten Regierungskritikers finden, heißt es. Damit solle unter anderem sichergestellt werden, dass die Familie keine öffentliche Stellungnahmen abgebe. Laut "Washington Post" will Khashoggis ältester Sohn Salah weiter in dem Königreich bleiben. Die anderen Kinder leben in den USA und dürften die Luxushäuser verkaufen.

Khashoggi war am 2. Oktober im Konsulat Saudi-Arabiens in Istanbul ermordet worden. Erst nach wochenlangen Dementis räumte Riad unter internationalem Druck ein, dass der Regierungskritiker von saudi-arabischen Agenten getötet wurde.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema