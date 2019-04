Ratlosigkeit in London: Keine Lösung im Brexit-Dilemma in Sicht

LONDON. Abgeordnete wollen May zu einer weiteren Fristverlängerung bei der EU zwingen.

Demonstranten warnen vor weitreichenden wirtschaftlichen Folgen.

Das Chaos in London will kein Ende nehmen: Nach dem Scheitern von Alternativvorschlägen zum EU-Austrittsabkommen ist die britische Regierung gestern erneut zu einer stundenlangen Krisensitzung zusammengetreten. In einer mehr als fünfstündigen Kabinettssitzung wurde verzweifelt nach einem Ausweg aus der Sackgasse gesucht.

May legte den Regierungsmitgliedern einmal mehr dar, dass sie, wenn sie vor der Alternative Rücktritt vom Brexit oder Ausstieg ohne Deal stehe, sich für die zweite Option entscheiden würde. Berichten zufolge will die Regierungschefin den Abgeordneten das Austrittsabkommen am Donnerstag noch ein viertes Mal zur Abstimmung vorlegen.

Heute nächste Abstimmung?

Unterdessen schmiedeten Abgeordnete aber eigene Pläne, um den Chaos-Brexit doch noch abzuwenden. "Wir sind in einer gefährlichen Situation", schrieb die Abgeordnete Yvette Cooper auf Twitter. Die langjährige Gegenspielerin Mays forderte die Regierungschefin auf, einen Plan zur Verlängerung der Austrittsfrist über den 12. April hinaus vorzulegen. Dafür könnte bereits heute ein Gesetzgebungsverfahren eingeleitet werden. Letztlich müsste May dann bei der EU beim Sondergipfel am 10. April eine erneute Verschiebung des Brexits beantragen.

Immerhin: Parlamentspräsident John Bercow machte Hoffnungen, dass der Gesetzesentwurf an einem Tag zumindest durchs Unterhaus gehen könnte. Das sei nicht ungewöhnlich, sagte Bercow. Anschließend müsste der Vorschlag auch noch vom Oberhaus gebilligt werden. Unklar blieb gestern auch, ob heute wie geplant eine weitere Abstimmungsrunde über Alternativen zu Mays Brexit-Deal stattfinden soll. Am Montag waren alle vier zur Abstimmung vorgelegten Vorschläge abgelehnt worden.

Die EU-Partner zeigten sich angesichts der Blockade in London zunehmend entnervt. Die EU könne nicht dauerhaft "Geisel" einer politischen Krisenlösung in Großbritannien sein, warnte etwa Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron. "In den vergangenen Tagen ist ein No-Deal-Szenario wahrscheinlicher geworden, aber wir können immer noch hoffen, es zu vermeiden", sagte EU-Verhandlungsführer Michel Barnier in Brüssel. Die EU sei bereit, Großbritannien in der Zollunion zu halten oder eine ähnliche Beziehung wie jene zwischen der EU und Norwegen zu akzeptieren.

Neue Bedenkzeit?

Am 12. April scheidet Großbritannien aus der EU aus, wenn das Unterhaus bis dahin nichts anderes beschließt. Und bereits am 10. April kommen die EU-Regierungschefs zu einem Sondergipfel zusammen, um über das weitere Vorgehen zu beraten.

Sollte sich das Unterhaus bis dahin immer noch allen realistischen Brexit-Lösungen verweigern, „müssen wir am 10. April feststellen, dass es zu einem Austritt ohne Vertrag kommt“, sagte ein hochrangiger EU-Vertreter. Das letzte Wort ist damit allerdings noch nicht unbedingt gesprochen. Es werde erwogen, London noch einmal Bedenkzeit zu geben.

Nun ist von einem zweiten Aufschub auf ein Datum rund um den 30. April die Rede. Eine Entscheidung dafür sei aber noch nicht gefallen, hieß es. Die Briten hätten dann noch einmal zwei Wochen mehr Zeit, um eine Alternative zum Chaos-Brexit zu finden. Eine Option fällt nach dem 12. April aber weg: London könnte die EU-Mitgliedschaft nicht mehr langfristig verlängern.

