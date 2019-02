Rätselhafter Rücktritt von Irans Außenminister

TEHERAN. Architekt des Atom-Abkommens will sein Amt aufgeben – Staatspräsident Rouhani akzeptiert das nicht.

Mohammad Jawad Zarif Bild: REUTERS

Es könnte der überraschende Besuch von Baschar al-Assad in Teheran gewesen sein, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat: Irans Außenminister Mohammad Jawad Zarif, ein regelmäßiger Besucher in Damaskus, hätte den syrischen Machthaber gerne begrüßt, wurde aber von den Gesprächen, die Revolutionsführer Ayatollah Ali Khamenei und andere hochrangige Politiker und Militärs mit Assad geführt hatten, demonstrativ ausgeschlossen.

Es war nicht der erste unfreundliche Akt der Hardliner, die den Architekten des Atomabkommens schon länger loswerden wollen. Denn obwohl sich der Iran bisher an seinen Teil des Abkommens gehalten habe, lautet ihr nicht unberechtigter Vorwurf, habe der Westen die vertraglich zugesicherten Gegenleistungen nicht erbracht. Das weiß natürlich auch Zarif. Aufgeben kam für ihn aber nicht infrage. Er kämpfte weiter für ein Abkommen, das – sehr zum Ärger der Hardliner – in Teheran einmal mit spontanen Freudenkundgebungen gefeiert worden war.

Zarifs nun via Instagram verkündeter Rücktritt muss nicht der letzte Schachzug des charismatischen Politikers gewesen sein: "Ich entschuldige mich dafür, dass ich nicht mehr in der Lage bin, mein Amt weiter auszuüben", begründete der 60 Jahre alte Chefdiplomat seinen Schritt. Zu lange schon leide die iranische Außenpolitik "unter dem tödlichen Gift" der Machtkämpfe zwischen Parteien und Gruppierungen, erklärte er in einem Interview mit der den Hardlinern nahestehenden Tageszeitung "Joumhuri Eslami".

Endgültig ist Zarifs Rücktritt erst dann, wenn er von Staatspräsident Hassan Rouhani formell angenommen worden ist. Doch der will den Rücktritt seines wichtigsten Kabinettsmitglieds nicht akzeptieren. "Zarif wird nicht alleine sein und wir werden zu ihm halten", verkündete Rouhani gestern. Zudem setzte sich die Mehrheit der Abgeordneten im Parlament in einem Brief an Rouhani für Zarifs Verbleib ein.

Kalkulierter Schachzug?

"Vielleicht wollte Zarif genau diese Reaktionen mit seiner Ankündigung provozieren", vermutet Sina Toosi von der Lobbyorganisation "National Iranian American Council" (NIAC) in Washington. Es könnte ein "kalkulierter Schachzug" gewesen sein, der es ihm vielleicht ermögliche, gestärkt auf seinen Posten zurückzukehren.

Falls Zarif tatsächlich die Öffentlichkeit mobilisieren wollte, dann habe er mit der Benutzung von Instagram den effektivsten Weg gewählt, glaubt Barbara Slavin, die beim "Atlantic Council" die "Iran Future Initiative" leitet.

