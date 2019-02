Putin setzt INF-Vertrag ebenfalls aus: Grünes Licht für neue Raketen

Willkommen in der Märchenstunde! Putin hilft durch Interneteinfluss seinen Freund Trump in das Präsidentenamt der USA und nach "Außen" wird Feindschaft symbolisiert, dabei ist China an keine Verträge gebunden und dadurch kündigt Trump und Putin nun diese Abkommen, um auch in dieser Freiheit der Aufrüstung, wie China zu sein! Als nächstes kommt die Einteilung der Grundgrenzen auf dem Mond und wir müssen uns überhaupt keine Sorgen machen, diese Spielchen sind das Brot der machthungrigen Menschen und diese benötigen die Bedrohung, aber es fehlt ihnen der Mut, denn nur sie selber verlieren dann ein wunderschönes Leben, meines steht für diese Luxus - Menschenklasse gar nicht zur Debatte!