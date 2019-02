Protest gegen den Parteichef: Labour spaltet sich

Sieben Abgeordnete verlassen die britische Oppositionspartei und gründen "Die unabhängige Gruppe"

Umunna will einen Systemwechsel. Bild: REUTERS

Die britische Labour-Partei spaltet sich. Eine Gruppe von sieben Abgeordneten des Unterhauses hat am Montag ihren Austritt aus der größten Oppositionspartei des Königreichs erklärt. Die drei Frauen und vier Männer wandten sich vor allem gegen die Führung des Parteivorsitzenden Jeremy Corbyn. Die Gründe der dem moderaten Parteiflügel angehörigen Volksvertreter für die Abspaltung reichen von Corbyns Brexit-Politik über dessen Duldung von Antisemitismus in der Partei bis hin zur linksradikalen Agenda Labours bei der Wirtschafts- oder Sicherheitspolitik. Die sieben Abgeordneten werden sich fortan "Die unabhängige Gruppe" nennen und haben Abgeordnete aller Parteien eingeladen, sich ihnen anzuschließen. Die Pressekonferenz der Rebellen sorgte für große Aufregung, zumal die kritischen Worte der Abgeordneten über ihre ehemalige politische Heimstatt ziemlich vernichtend klangen.

Luciana Berger, die hochschwangere, jüdische Abgeordnete für Liverpool, hatte in der Vergangenheit wegen ihrer Kritik an Corbyn massive judenfeindliche Angriffe erfahren. Sie erklärte Labour zu einer "institutionell antisemitischen Partei". Es wäre "peinlich und beschämend", zu bleiben. Der Abgeordnete für Nottingham, Chris Leslie, beklagte die linksradikale Übernahme Labours. Sein Kollege Mike Gapes sagte: "Mich ekelt es, dass Labour heute eine rassistische, antisemitische Partei ist, und ich bin wütend, dass Jeremy Corbyn den Brexit ermöglicht." Und Chuka Umunna, der heimliche Anführer der Gruppe, erklärte: "Die Politik ist kaputt. Keine einzige Partei verdient es, zu regieren." Er strebt nichts weniger als einen Systemwechsel an und erinnert dabei stark an Emmanuel Macron.

Es hat schon lange bei Labour rumort. Schon im Sommer 2016 kam es zu einem Putschversuch, als 172 Labour-Abgeordnete, immerhin mehr als 80 Prozent der Fraktion, dem Vorsitzenden das Misstrauen aussprachen. Doch Corbyn triumphierte bei der nachfolgenden Urwahl. Seine Popularität litt jedoch unter dem Antisemitismus-Streit, der seit Anfang 2018 gärt. Auch Corbyns Brexit-Strategie hat viele an der Basis verstört. Eine große Mehrheit der neu gewonnenen und zumeist jüngeren Parteimitglieder ist gegen den Brexit und will ein zweites Referendum. Doch Corbyn sträubt sich dagegen. Der Parteichef selbst erklärte lediglich, dass er "enttäuscht" über den Austritt seiner Ex-Genossen sei.

