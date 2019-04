Perus Ex-Präsident García ist tot

LIMA. Der peruanische Ex-Präsident Alan García ist tot. Dies teilte die Partei des Sozialdemokraten am Mittwoch mit.

Alan García auf einer Archivaufnahme aus dem Jahr 2014 Bild: APA

Der 69-Jährige hatte sich am Morgen in seinem Haus kurz vor einer geplanten Festnahme wegen Korruptionsvorwürfen in den Kopf geschossen.

