Palästinenser feuerten Raketen auf Tel Aviv

GAZA. Der Konflikt zwischen militanten Palästinensern im abgeriegelten Gazastreifen und Israel ist erneut gefährlich eskaliert.

Israelische Raketenabwehr nahe Gaza Bild: Reuters

Nach dem ersten palästinensischen Raketenangriff auf die Stadt Tel Aviv seit dem Gaza-Krieg 2014, bombardierte Israels Luftwaffe in der Nacht auf Freitag 100 Ziele in dem dicht besiedelten Palästinensergebiet am Mittelmeer.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza wurden dabei vier Menschen verletzt. Militante Palästinenser im Gazastreifen setzten am Freitag die Raketenangriffe auf Israel fort. Am Morgen wurden nach Armeeangaben vier Raketen auf israelisches Gebiet abgefeuert.

Schon im November 2018 war der Konflikt gefährlich eskaliert. Fast 500 Raketen und Mörsergranaten wurden auf Israel abgefeuert. Dabei wurde ein Mann in Israel getötet, bei heftigen israelischen Gegenangriffen kamen sieben Palästinenser ums Leben.

