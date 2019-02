Österreich erkennt Guaido als Venezuelas Interimspräsidenten an

Ein neuer Thread, ist das Absicht oder Zufall?



Es geht dem Amiland einzig und allein nur um das im Boden Venezuelas liegende Öl!



Die von Ami-Seite verhängten Sanktionen sind bereits mehr als 10 Jahre alt und werden fortwährend erneuert, alles zum Schaden der venezuelanischen Bevölkerung.



Auf die Beteiligung der acht europäischen Staaten, hustet der Manduro, sie können auch den Zwerg in der 7. Reihe anerkennen, das wird in nicht sonderlich beeindrucken!



In Venezuela leben sehr viele Menschen mosaischen Glaubens,

sie alle sind Nachkommen der vorm Holocaust geflohenen Juden in Europa!

Weiß das der Ami nicht?



Dass sich Kurz den europäischen Staaten angeschlossen hat, ist aufgrund seiner Unerfahrenheit zurückzuführen, aber er und die anderen europäischen Staaten werden nicht erfolgreich sein!



Manduro hat für dieses Jahr Neuwahlen angekündigt und dann gibt es ein Aufwachen von den Amis und auch den Staaten Europas, denn er wird wieder gewählt werden, zum Schutz vor den Amis!