"Nur" vier Jahre Haft für Trumps Ex-Wahlkampfchef

WASHINGTON. Unverständnis und Empörung über das unerwartet milde Urteil.

Paul Manafort wurde verurteilt. Bild: Reuters

Das unerwartet milde Urteil im ersten Prozess gegen Trumps ehemaligen Wahlkampfmanager Paul Manafort stößt auf Unverständnis und Empörung. Mit knapp vier Jahren Gefängnis blieb der Richter 19 Jahre unter dem empfohlenen Strafrahmen.

Der einstige Lebemann tauchte zur Urteilsverkündung vor einem Bundesgericht in Alexandria wie ein Häuflein Elend auf. Manafort ließ sich in einem Rollstuhl in den Gerichtssaal schieben. Den Maßanzug musste er gegen einen grünen Hosenanzug der Haftanstalt eintauschen. Ergraut ist der einst gefärbte Prachtscheitel. Und die früher voluminöse Stimme wich einem kleinlauten Flüstern.

Die Selbstinszenierung des 69-jährigen Angeklagten als gebrochener Mann passte nicht so richtig. Der wegen schwerer Steuer- und Finanzvergehen in dem Verfahren für schuldig befundene Ex-Wahlkampfmanager Donald Trumps zeigte keinerlei Reue. Dass er den Staat um mindestens sechs Millionen Dollar betrogen hat, tat ihm weder leid noch entschuldigte er sich dafür.

Stattdessen präsentierte sich der Straftäter als Opfer. "Zu sagen, ich fühle mich gedemütigt und beschämt, wäre eine große Untertreibung." Richter Ellis griff in seiner Urteilsbegründung die fehlende Reue auf. "Ich war überrascht, von ihnen kein Bedauern für ihr falsches Verhalten gehört zu haben." Dies werde das Strafmaß allerdings nicht beeinflussen.

Das mit drei Jahren und elf Monaten überraschend milde Urteil begründete Ellis mit dem seiner Ansicht nach "exzessiven" Strafrahmen von bis zu 24 Jahren, den das Team von Sonderermittler Robert Mueller ausschöpfen wollte. Die Finanzverbrechen seien zwar schwerwiegend. "Aber er hat ein makellosen Leben geführt."

Sprachlosigkeit im Gerichtssaal

Der Sprachlosigkeit im vollgepackten Gerichtssaal folgte lautstarke Empörung. "Von 19 Jahren auf vier Jahre herunterzugehen ist absurd", sprach die frühere Bundesanwältin Barbara McQuade vielen Kollegen aus der Seele. Der ehemalige Ankläger Robert Mintz gehörte zu der kleineren Zahl an Experten, die das milde Urteil Ellis für angemessen halten. "Wenn man Alter und Gesundheit des Angeklagten bedenkt, ist das ein Strafmaß, das bei solchen Finanzverbrechen generell zu erwarten ist."

Mueller hatte versucht, die Steuervergehen als Hebel zu benutzen, Manafort zur Kooperation der Russland-Affäre zu bewegen. Diese ist Gegenstand eines zweiten Verfahrens im "District of Columbia", in dem am Donnerstag ein Urteil erwartet wird. Trump wertete den Ausgang des Verfahrens als Bestätigung seiner eigenen Unschuld. "Der Richter und die Anwälte in Paul Manaforts Fall haben laut, und für alle Welt zu hören, erklärt, dass es KEINE VERSCHWÖRUNG mit Russland gab", so der US-Präsident. (spang)

