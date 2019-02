Nordkorea warnt vor Hungersnot

PJÖNGJANG. Kurz vor dem zweiten Gipfeltreffen von Machthaber Kim Jong-un mit US-Präsident Donald Trump warnt Nordkorea vor einer Hungersnot im Land.

Es fehlten 1,4 Millionen Tonnen Lebensmittel, heißt es in einem undatierten Bericht an die Vereinten Nationen. Grund für die Lebensmittelknappheit seien hohe Temperaturen, Dürreperioden, Fluten und die UNO-Sanktionen gegen das Land, das damit wegen verbotener Atomwaffen- und Raketentests bestraft wurde. Die Regierung in Pjöngjang müsse deshalb die Essensrationen für die Bevölkerung fast halbieren.

