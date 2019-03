"Neubeginn in Europa": Viel Lob für Macrons Appell

PARIS. Reformideen von Frankreichs Präsident werden von den EU-Spitzen und auch in Berlin unterstützt.

Für seinen flammenden Appell für einen "Neubeginn in Europa" hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in Berlin und Brüssel viel Lob bekommen. EU-Ratspräsident Donald Tusk sagte gestern, er unterstütze Macrons Äußerungen zu demokratischen Freiheiten "vollkommen". Ein Sprecher von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker sprach von einem "wichtigen Beitrag zur europäischen Debatte".

Macron hatte in einem Gastbeitrag für mehrere europäische Tageszeitungen vor nationalistischer Abschottung und der Manipulation wütender Bürger gewarnt. Ein "Neubeginn in Europa" müsse auf den drei Säulen "Freiheit, Schutz und Fortschritt" beruhen, schrieb er in dem Text.

Frankreichs Präsident sprach sich unter anderem für die Gründung einer "europäischen Agentur zum Schutz der Demokratie" aus. Auch brauche es "eine gemeinsame Grenzpolizei und eine europäische Asylbehörde".

"Zuversicht statt Skepsis"

Auch aus Berlin gab es viel Lob für den Vorstoß. Der deutsche Finanzminister Olaf Scholz (SPD) stellte sich hinter Emmanuel Macron: "Ich finde, er hat Recht: Nicht Skepsis, sondern Zuversicht sollte unser Handeln bestimmen." Europa müsse "souverän und stark" sein, "damit wir in der Welt nicht herumgeschubst werden", so der deutsche Vizekanzler.

Emmanuel Macron schrieb in dem Gastbeitrag weiters: "Noch nie seit dem Zweiten Weltkrieg war Europa so wichtig. Und doch war Europa noch nie in so großer Gefahr." Die EU dürfe nicht zulassen, "dass Nationalisten, die keine Lösungen anzubieten haben, die Wut der Völker ausnutzen. Wir dürfen nicht Schlafwandler in einem erschlafften Europa sein. Wir dürfen nicht weitermachen wie bisher."

Die wichtigste Freiheit in Europa sei die "demokratische Freiheit, unsere Volksvertreter zu wählen". Allerdings versuchten "bei jeder Wahl fremde Mächte, unser Wahlverhalten zu beeinflussen", so der französische Staatspräsident.

Macron forderte zudem, den Schengen-Raum zu überdenken. Europa sei in den Augen vieler Bürger ein "seelenloser Markt". "Ein Gefühl der Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft kann nur entstehen, wenn diese Grenzen hat, die sie beschützt", erklärte er. Er glaube "angesichts der Migration an ein Europa, das sowohl seine Werte als auch seine Grenzen beschützt".

"Brexit eine Lehre für uns alle"

Mit Verweis auf Großbritannien erklärte Emmanuel Macron, der britische EU-Austritt sei "ein Symbol für die Krise in Europa, das nicht angemessen auf die Schutzbedürfnisse der Völker angesichts der Umwälzungen in der heutigen Welt" reagiert habe. Die "Sackgasse des Brexit" müsse "eine Lehre für uns alle" sein.

Den gesamten Wortlaut des Europa-Appells des französischen Präsidenten Emmanuel Macron finden Sie auf www.nachrichten.at

