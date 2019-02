Netanyahu wird wegen Korruption angeklagt

JERUSALEM. Dem rechtsnationalen israelischen Premier werden Bestechlichkeit, Bestechung und Untreue vorgeworfen.

Premier Benjamin Netanyahu Bild: REUTERS

Paukenschlag nur wenige Wochen vor der Parlamentswahl in Israel: Generalstaatsanwalt Avishai Mandelblit teilte gestern am Abend mit, dass er den rechtsnationalen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu wegen Korruption anklagen will. In einem Fall geht es um den Vorwurf der Bestechlichkeit, in zwei weiteren Fällen wird der 69 Jahre alte Regierungschef wegen Betrugs und Untreue angeklagt. Nach juristischer Praxis in Israel muss vor einer Anklage jedoch noch eine Anhörung Netanyahus erfolgen.

Besonders brisant ist, dass am 9. April in Israel Parlamentswahlen stattfinden. Netanyahu will erneut Ministerpräsident werden und hat einen Rücktritt auch im Fall einer Anklage bereits ausgeschlossen. Er hatte die gegen ihn erhobenen Vorwürfe stets als "lächerlich" abgetan. Und er spricht vom Versuch, seine politische Karriere zu zerstören. Die Vorwürfe gegen ihn würden "bald wie ein Kartenhaus in sich zusammenfallen".

Die israelische Polizei ermittelt in drei unterschiedlichen Fällen gegen Netanyahu. Zum einen soll er der Telekommunikationsfirma "Besek" Vorteile bei der Regulierung gewährt haben, damit die vom selben Chef geführte Nachrichten-Website "Walla" positiv über ihn berichtet.

Außerdem soll sich Netanyahu um eine geheime Absprache mit der israelischen Zeitung "Jediot Ahronot" bemüht haben. Dabei soll er ein Gesetz, das die Verbreitung eines Konkurrenten der Zeitung eingedämmt hätte, im Gegenzug für positive Berichterstattung angeboten haben.

Im dritten Fall geht es darum, dass Netanyahu und seine Angehörigen von reichen Persönlichkeiten Luxusgeschenke für finanzielle und persönliche Gefallen erhalten haben sollen. So sollen Netanyahu und seine Familie in den Jahren 2007 bis 2016 von zwei Geschäftsmännern Zigarren, Champagner und Schmuck im Wert von insgesamt einer Million Schekel (gut 230.000 Euro) angenommen haben. Es handle sich um illegale Schenkungen des Hollywood-Produzenten Arnon Milchan und des australischen Unternehmers James Packer, teilte die Polizei mit.

Likud: "Politische Verfolgung"

Im Gegenzug soll sich Netanyahu für ein Gesetz stark gemacht haben, das Milchan Steuervergünstigungen in Millionenhöhe verschaffen sollte. Zudem habe er ihm dabei geholfen, ein US-Visum zu bekommen.

Netanyahus rechtsgerichtete Likud-Partei wies die Vorwürfe gestern zurück. Es handle sich um "politische Verfolgung", erklärte die Partei. Zuvor hatte Likud bereits gewarnt, wenn Mandelblit noch vor der Parlamentswahl am 9. April seine Entscheidung über eine Anklageerhebung bekannt gebe, sei dies eine "krasse Einmischung" in die Parlamentswahlen.

