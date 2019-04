Netanyahu will Ort auf den Golanhöhen nach Trump benennen

TEL AVIV. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu möchte aus Dankbarkeit einer Kommune auf den Golanhöhen den Namen Trump geben.

Damit solle dem US-Präsidenten für seine "historische Entscheidung" gedankt werden, sagte der israelische Regierungschef in einer Videobotschaft am Dienstag. Israel hat die ursprünglich syrischen Golanhöhen 1967 erobert und das Gebiet später annektiert.

International wurde der Gebietsanspruch nicht anerkannt. Aus diesem Konsens scherte Trump vergangenen Monat aus, indem er die Souveränität Israels über den strategisch wichtigen Landstrich anerkannte. Netanyahu kündigte an, er wolle eine Resolution in der Regierung einbringen, in der gefordert wird, "eine neue Kommune auf den Golanhöhen nach dem Präsidenten Donald J. Trump zu benennen".

