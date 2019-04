Nach 19 Monaten Arrest: Kremlkritiker kommt frei

MOSKAU. Mehr als eineinhalb Jahre saß der russische Regisseur und Kremlkritiker Kirill Serebrennikow in Moskau im Hausarrest. Nun ist er überraschend entlassen worden.

Bild: APA/AFP/KIRILL KUDRYAVTSEV

Er darf die russische Stadt aber nicht unerlaubt verlassen. Auch die Vorwürfe, wonach der Künstler staatliche Fördergelder in der Höhe von umgerechnet 1,8 Millionen Euro veruntreut haben soll, blieben vorerst aufrecht.

Menschenrechtler begrüßten die Entscheidung des Gerichts. Sie kritisierten aber die weitere politische Verfolgung des Putin-Kritikers, die ihrer Ansicht nach reine Inszenierung ist. Serebrennikow selbst sagte, dass er nun wieder ungehindert seiner Arbeit nachgehen wolle. Ungeachtet seines Hausarrests ließ er diese nie ruhen. Im letzten Jahr lief sein Dokumentarfilm "Leto" über den Rockmusiker Wiktor Zoi in den Kinos, in Cannes wurde der Soundtrack ausgezeichnet. Vermittelt über Anwälte und mit Hilfe von Assistenten und Informationen, die auf USB-Sticks geschmuggelt wurden, inszenierte Serebrennikow in Abwesenheit auch mehrere Opern, so 2017 "Hänsel und Gretel" in Stuttgart, im November 2018 Mozarts "Così fan tutte" in Zürich und zuletzt im März "Nabucco" an der Staatsoper Hamburg.

