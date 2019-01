Moskau tritt im Streit um die Rückgabe der Kurilen auf die Bremse

MOSKAU. Aus Angst um seine Umfragewerte lässt Kremlchef Putin die Japaner zappeln.

Russland will Kurilen nicht abgeben Bild: APA/AFP/ALEXANDER NEMENOV

Die Japaner feierten schon einen Durchbruch in den jahrzehntelangen Verhandlungen um die Südkurilen. Aber vor dem heutigen Gipfeltreffen zwischen Kremlchef Wladimir Putin und Japans Premier Shinzo Abe hat Moskau alle Fortschritte infrage gestellt. Dies seien nicht mehr als "laut geäußerte Gedanken" aus Tokio, erklärte der Kreml. Die Gespräche befänden sich erst am Anfang.

Dabei schien der Durchbruch schon vor dem heutigen Gipfel geschafft. Wie die Agentur Kyodo meldete, will sich Abe mit zwei der vier umstrittenen Südkurilen-Inseln zufriedengeben, die die Sowjetunion Japan 1945 abgenommen hatte. Wenn Russland deren Rückgabe garantiere, sei Japan bereit, einen Friedensvertrag zu unterzeichnen. 1956 hatten die Sowjetunion und Japan eine Erklärung über das Ende des Kriegszustandes unterschrieben. Darin sicherten die Sowjets zu, nach der Unterzeichnung eines Friedensvertrages Japan die Insel Shikotan sowie die unbewohnte Habomoi-Gruppe zu überlassen. Putin bekannte sich wiederholt zu dieser Erklärung, die Japaner dagegen forderten hartnäckig die Rückgabe auch der größeren zwei Inseln. Im November aber vereinbarten Putin und Abe, den Dialog zu beschleunigen – auf Grundlage der Erklärung von 1956.

Danach aber begannen die Japaner laut nachzudenken. Offenbar zu laut für den Kreml. Premier Abe erläuterte, man wolle den auf Shikotan wohnenden Russen erlauben, dort zu bleiben, plauderte über Gasverflüssigungs- und Windkraftanlagen als Dankeschön an Russland. Und es wurde verkündet, ein Friedensvertrag zwischen Russland und Japan sei auch für die USA von Nutzen, weil er helfe, China "einzudämmen". Moskau reagierte sauer.

Am Sonntag demonstrierten in Moskau Hunderte gegen eine Rückgabe der Kurilen. "Russland handelt nicht mit seinem Territorium", skandierten sie. "Nach der Rentenreform herrscht bei der Bevölkerung Unzufriedenheit", sagt Politologe Aschdar Kurtow. "Wenn Putin die Kurilen abgibt, könnte seine Popularitätsrate abstürzen." Deshalb werde der Kreml die diplomatische Form wahren und die Verhandlungen fortsetzen, sie aber weiter in die Länge ziehen.

