Mochovce: Kurz fordert internationale Überprüfung

WIEN. Oberösterreichs Umwelt-Landesrat Rudi Anschober (Grüne) verlangt eine "Untersuchung mit Biss".

Atomkraftwerk Mochovce Bild: APA

Der Streit um das slowakische Atomkraftwerk Mochovce schwelt schon seit den 1990ern. Schon damals gab es Sicherheitsbedenken in Österreich gegen den nur rund 100 Kilometer von der österreichischen Grenze entfernten Meiler. Umweltschützer warnen nun neuerlich vor Sicherheitsmängeln beim geplanten dritten Reaktor (Mochovce 3).

Als Reaktion darauf forderten gestern Umweltministerin Elisabeth Köstinger und Bundeskanzler Sebastian Kurz (beide VP) eine Überprüfung des umstrittenen Projekts durch Inspektoren der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEO bzw. IAEA).

Oberösterreichs Umwelt-Landesrat Rudolf Anschober (Grüne) schloss sich der Forderung an, es dürfe allerdings keine Alibi-Aktion werden, sondern müsse eine "Untersuchung mit Biss" sein, so Anschober. Es brauche kritische, unabhängige Experten Österreichs als Teil dieser Kontrolle und eine Offenlegung der gesamten Projektdokumentation. "Mochovce ist eine Sicherheitsbedrohung für ganz Europa", sagt Anschober.

Brief an Pellegrini

Eine Überprüfung kann aber nur auf Einladung der Slowakei erfolgen und nicht auf Ansuchen Österreichs. Kurz sah daher auch die SPÖ in der Pflicht. Sie müsse auf ihre Parteifreunde in der Slowakei einwirken. Immerhin sei es eine sozialdemokratische Regierung, die Mochovce in Betrieb nehmen wolle, so Kurz. Der slowakische Ministerpräsident Peter Pellegrini gehört der Partei Smer an, sie ist Mitglied der Europäischen Sozialdemokraten (SPE).

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner erklärte, Mochovce sei keine Sache, die "parteipolitisch instrumentalisiert" werden sollte. Für einen nationalen Schulterschluss stehe sie freilich zur Verfügung. Rendi-Wagner hatte dem slowakischen Ministerpräsidenten Pellegrini am Freitag einen Brief geschickt, in dem sie ihn bittet, "die alarmierenden Berichte" ernst zu nehmen und eine gründliche Sicherheitsüberprüfung der Reaktoren 3 und 4 zuzulassen.

Die neuen Reaktorblöcke 3 und 4 sollen Anfang 2020 in Betrieb gehen. Mehrere ehemalige Arbeiter und Ingenieure hatten sich im April an die Umweltorganisation Global 2000 gewandt und vor gravierenden Mängeln gewarnt. Auch von chaotischen Arbeitsabläufen und Druck des "inkompetenten" italienischen Bauleitungsmanagements war die Rede. Die Slowakischen Stromwerke als Betreiber des AKW bestreiten, dass es gravierende Mängel gebe. Global 2000 betreibe Panikmache. Auch Pellegrini versicherte, Mochovce 3 werde nur ans Netz gehen, wenn es völlig sicher sei.

