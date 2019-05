Meldungen aus den Regionen

TEHERAN. Im Iran sind nach Angaben des UN-Menschenrechtsbüros zwei 17-jährige Teenager ohne fairen Prozess hingerichtet worden. "Ich bin entsetzt", teilte die UN-Menschenrechtschefin Michelle Bachelet mit. Den Burschen wurde Raub und Vergewaltigung vorgeworfen. Auch in Saudi-Arabien wurden kürzlich drei Minderjährige hingerichtet, was laut UNICEF "ein klarer Verstoß gegen Kinderrechte" ist.

CARACAS. Venezuelas Präsident Nicolás Maduro hat sich nach zwei Tagen heftiger Straßenproteste demonstrativ mit Spitzenvertretern des Militärs an seiner Seite an die Bevölkerung gewandt. In einer Fernsehansprache wies er die Darstellungen der Opposition und der USA zurück, wonach sich die Streitkräfte von ihm abwenden wollten. Vielmehr seien diese geeint und stünden zu ihrem Verfassungsauftrag.

