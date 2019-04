Meldungen aus den Regionen

BERLIN. Der deutsche Satiriker Jan Böhmermann hat Kanzlerin Angela Merkel wegen ihrer kritischen Einschätzung seines "Schmähgedichts" auf den türkischen Präsidenten Erdogan verklagt. Böhmermanns Gedicht hatte 2016 einen diplomatischen Eklat ausgelöst. Merkel nannte es damals "bewusst verletzend", bezeichnete diese Aussage später allerdings als Fehler.

TALLINN. Gegen den mutmaßlichen Terroristen Brenton T., der vor rund zwei Wochen im neuseeländischen Christchurch zwei Moscheen angegriffen und 50 Menschen ermordet hat, wird nun auch in Estland und in Lettland ermittelt. Der gebürtige Australier soll sich nach seinem Aufenthalt in Österreich Anfang Dezember rund eine Woche lang im Baltikum aufgehalten haben.

ALGIER. Algeriens Präsident Abdelaziz Bouteflika ist nach wochenlangen Protesten zurückgetreten. Der 82jährige habe offiziell das sofortige Ende seiner Amtszeit bekanntgegeben, meldete das Staats-TV. Laut Verfassung übernimmt der Präsident des Oberhauses nun das Amt. Derzeit ist das Abdelkader Bensalah, ein Weggefährte Bouteflikas. Binnen 90 Tagen muss ein neuer Präsident gewählt werden.

