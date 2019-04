Meldungen aus den Regionen

Bild: APA/AFP/RYAD KRAMDI

ALGIER. Politische Wende in Nordafrika: Der algerische Präsident Abd al-Aziz Bouteflika reagiert auf die seit Wochen anhaltenden Proteste im Land und erklärt sich zum Rückzug bereit. Der seit 1999 amtierende Staatschef wird nach Angaben algerischer Staatsmedien bis zum 28. April zurücktreten. Der 82-Jährige hatte zuvor bereits eine Übergangsregierung eingesetzt. Er sitzt seit einem Schlaganfall 2013 im Rollstuhl und kann kaum noch sprechen.

CARACAS. Wegen der immer wiederkehrenden Stromausfälle hat Venezuelas Präsident Nicolás Maduro einen 30-Tage-Plan zur Rationierung des Stroms angekündigt. Es müsse ein "Gleichgewicht" zwischen Produktion, Transport und Verbrauch von Strom im ganzen Land hergestellt werden. Maduro warnte vor neuen Unruhen.

WASHINGTON. Weil in diesem Monat 100.000 Menschen illegal in die USA einreisen würden, droht US-Präsident Donald Trump, die Grenze zu Mexiko zu schließen. Gleichzeitig streicht er die Mittel für die drei zentralamerikanischen Herkunftsstaaten der Flüchtlinge. Mangels Unterkünften müssen die Asylsuchenden künftig in Zelten ausharren.

