Meldungen aus den Regionen

NEW YORK. Das UNO-Kinderhilfswerk UNICEF schlägt Alarm: 41 Millionen Kinder sind derzeit von Kriegen, Gewalt oder Naturkatastrophen in insgesamt 59 Ländern betroffen. Doch auch die Helfer brauchen selbst Hilfe: Heuer fehlen noch 3,9 Milliarden Dollar für die Hilfsprogramme.

ABUJA. Erneut hat der Konflikt mit der Terrormiliz Boko Haram in Nigeria Tausende Menschen in die Flucht getrieben. Allein am Wochenende mussten 30.000 Menschen in das benachbarte Kamerun fliehen, teilte die UNO mit.

