Meldungen aus den Regionen

PEKING. Der bekannte chinesische Menschenrechtsanwalt Wang Quanzhang ist zu viereinhalb Jahren Gefängnis verurteilt worden. Der 42-Jährige hatte Opfer von Landenteignungen vertreten und sitzt bereits seit drei Jahren im Gefängnis – wegen "Unterwanderung der Staatsgewalt" wie es im offiziellen Urteil heißt.

PARIS. In Frankreich haben sich die sogenannten "Rotschals" als Gegenbewegung zu den "Gelbwesten" gebildet. Am Sonntag setzten sie ihr bisher deutlichstes Zeichen, als in Paris Tausende auf die Straße gingen. Die "Rotschals" demonstrieren gegen Gewalt und für "die Verteidigung der Demokratie und der Institutionen".

