May ringt mit der Opposition um einen Brexit-Ausweg und verärgert ihre Partei

LONDON. Die britische Premierministerin schließt selbst eine Teilnahme an der EU-Wahl nicht mehr aus.

Der britische Oppositionsführer Jeremy Corbyn drängt auf eine Zollunion. Bild: APA/AFP/POOL/STEFAN ROUSSEAU

In das schier endlose Brexit-Chaos ist gestern ordentlich Bewegung gekommen: Die konservative Premierministerin Theresa May suchte erstmals mit Jeremy Corbyn, dem Chef der oppositionellen Labour-Partei, nach einer Art Notlösung für den Ausstieg aus der EU, um beim nächsten Gipfel der europäischen Staats- und Regierungschefs am 10. April eine weitere Verschiebung des Austrittsdatums zu erhalten.

May hatte zuletzt wegen des erbitterten Widerstands des Parlaments gegen den EU-Ausstiegsvertrag ihre bisherige Strategie über Bord geworfen und den Schulterschluss mit Corbyn gesucht – und zwar ohne Vorbedingungen. "Es gibt tatsächlich eine Reihe von Gemeinsamkeiten beim Thema Brexit zwischen uns", sagte May gestern im Unterhaus. "Wir beide wollen einen Austritt mit Abkommen sicherstellen, wir wollen beide Arbeitsplätze schützen, wir wollen beide die Personenfreizügigkeit beenden, wir beide erkennen die Bedeutung des Austrittsabkommens an", betonte May.

Oppositionsführer Corbyn betonte, dass jegliches Ergebnis "juristisch verbindlich" sein müsse. Die Labour-Partei fordert eine engere Anbindung an die EU nach dem Brexit als bisher von London geplant. Unter anderem will Corbyn, dass das Land in einer Zollunion mit der EU bleibt und eine enge Anbindung an den Binnenmarkt sucht.

Theresa May schließt laut der britischen Tageszeitung "The Guardian" mittlerweile selbst die Teilnahme ihres Landes an den EU-Wahlen nicht mehr prinzipiell aus. "May lehnt es ab, die Teilnahme von Großbritannien an den EU-Wahlen auszuschließen, wenn die EU eine längere Verschiebung des Brexits verlangt", berichtete die Online-Ausgabe der Zeitung.

"Brexiteers" wittern Verrat

Verfechter eines harten Brexits bei den Tories wittern wegen der Gespräche mit dem politischen Erzrivalen Verrat. Es kam zu Rücktrittsaufforderungen an May. Nigel Adams trat aus Protest gegen Mays plötzliche Kehrtwende als Staatssekretär für Wales zurück. Offenbar hielten es May und ihr Kabinett für besser, einen Deal mit "einem Marxisten auszuhecken, der kein einziges Mal in seinem politischen Leben die britischen Interessen an die erste Stelle gesetzt hat", als kein Abkommen zu schließen, schimpfte Adams.

Aber auch bei Labour rumort es. Einige Labour-Abgeordnete warnten Corbyn vor einer Falle.

Zurückhaltung in Brüssel

Auf EU-Seite stieß der neuerliche Verlängerungswunsch Mays nicht auf begeisterte Zustimmung. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker sagte im EU-Parlament, es werde keine weitere Verschiebung ohne Zustimmung des britischen Parlaments zum ausverhandelten Deal geben.

Zurückhaltend äußerte sich auch der deutsche Außenminister Heiko Maas: "Letztlich müssen wir abwarten, was die Meinungsbildung in London mit sich bringt", spo der SPD-Politiker in New York nach einem Treffen mit seinem französischen Amtskollegen Jean-Yves Le Drian und fügte hinzu: "Dass es längst fünf nach 12 ist, müsste sich auch in London herumgesprochen haben." Le Drian sagte: "Drei Jahre nach der Entscheidung der Briten muss es jetzt eine klare Linie geben, sonst wird es in den nächsten Tagen leider zu einem harten Brexit kommen."

Irland unterstützt hingegen die Forderung Mays nach einer neuerlichen Verschiebung des Brexit-Ausstiegsdatums: Es sei sehr unwahrscheinlich, dass Großbritannien ohne Deal am 12. April die EU verlasse, sagte Außenminister Simon Coveney. "Sie werden um eine kurze Verlängerung nächste Woche ansuchen. Und ich denke, Irland wird das unterstützen."

