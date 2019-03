May beantragte Brexit-Verlängerung bis 30. Juni

LONDON. Die EU-Kommission sieht "ernsthafte Risiken" und sträubt sich – Juncker: "So ist das nicht möglich"

Theresa May und Jean-Claude Juncker haben derzeit erhebliche Differenzen. Bild: APA/AFP/FREDERICK FLORIN

Das Tauziehen um den Brexit geht weiter: Die britische Premierministerin Theresa May hat gestern einen Aufschub des Austrittsdatums von 29. März auf 30. Juni beantragt. Einen entsprechenden Brief hat die konservative Regierungschefin an EU-Ratspräsident Donald Tusk abgeschickt. Gleichzeitig betonte May in einer turbulenten Sitzung des Unterhauses in London, dass sie nicht bereit sei, den Austritt über diesen Termin hinaus zu verschieben.

Ihre Regierung plane, nach dem heute beginnenden EU-Gipfel einen dritten Anlauf zu unternehmen, um für ihren Brexit-Vertrag im Unterhaus eine Mehrheit zu bekommen. Sollte diese zustande kommen, werde die Verschiebung dem Unterhaus Zeit verschaffen, die Ausführungsgesetze zu beraten. "Wenn nicht, wird das Unterhaus entscheiden müssen, wie es weitergehen soll", sagte May.

Die EU-Kommission sträubt sich allerdings gegen eine Brexit-Verschiebung bis zum 30. Juni. Sie sieht "ernsthafte rechtliche und politische Risiken" für die EU, wenn diese einer Verschiebung des Brexit-Datums bis Ende Juni zustimmt.

Brüssel sieht zwei Optionen

In einem Papier für den EU-Gipfel heute und morgen in Brüssel nennt die Kommission zwei Optionen für einen Aufschub: Entweder man verlängere bis zum Beginn der Europawahlen am 23. Mai oder bis Ende des Jahres. In letzterem Fall müsse Großbritannien an der Europawahl teilnehmen.

Eine Teilnahme ihres Landes an den EU-Wahlen lehnt May ab. Das wäre jedoch die Voraussetzung für einen längeren Aufschub. "Ich glaube, dass es nicht in unserem beiderseitigen Interesse wäre, wenn Großbritannien an den Wahlen teilnehmen würde", sagte sie.

Laut EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker muss Großbritannien aber bei jeder Brexit-Verschiebung auf die Zeit nach den EU-Wahlen Ende Mai daran teilnehmen. Juncker habe May in einem Telefongespräch darauf hingewiesen, dass das Vereinigte Königreich bei einer Verlängerung der EU-Mitgliedschaft über den 23. Mai hinaus an den Wahlen zum EU-Parlament teilnehmen müsse, sagte eine Kommissionssprecherin.

Sondergipfel nächste Woche?

Der von Theresa May beantragte Aufschub muss von den 27 EU-Staats- und Regierungschefs einstimmig beschlossen werden. Ob das beim heute beginnenden EU-Gipfel gelingt, ist völlig offen: Einige EU-Staaten wie etwa Frankreich oder Dänemark betonten gestern, dass eine Verschiebung "keine Selbstverständlichkeit" sei. Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz signalisierte, dass er für eine Verschiebung auf 30. Juni sei. Ein ungeordneter Austritt solle vermieden werden. EU-Kommissionspräsident Juncker brachte einen möglichen EU-Sondergipfel kommende Woche ins Spiel.

