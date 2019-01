Maduro warnt vor einem "Vietnam in Lateinamerika"

CARACAS. Venezuelas sozialistischer Staatschef Nicolas Maduro hat gestern vor einer militärischen Intervention in seinem Land gewarnt:

Maduro (Mi.) umwirbt das Militär. Bild: REUTERS

"Lassen wir kein Vietnam in Lateinamerika zu", sagte er in einer "an das amerikanische Volk" gerichteten Internet-Videobotschaft.

Sein Land sei das Ziel eines Medien- und Psycho-Krieges. Jeden Tag würden Bilder und Nachrichten erfunden. "Es ist eine Kampagne vorbereitet worden, um einen von der Regierung Donald Trumps vorbereiteten, finanzierten und aktiv unterstützten Staatsstreich in Venezuela zu rechtfertigen", betonte der 56-Jährige. In einem Interview mit der russischen Nachrichtenagentur "RIA Nowosti" bot Maduro der Opposition zugleich Gespräche unter internationaler Aufsicht und vorgezogene Parlamentswahlen an, will der Forderung nach einer früheren Präsidentenwahl aber nicht nachgeben. "Wenn die Imperialisten neue Wahlen wollen, müssen sie bis 2025 warten. Wir lassen uns von niemandem ein Ultimatum stellen."

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema