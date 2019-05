"Lasst uns einen Deal machen": May geht nach Wahlschlappe auf Labour zu

Britische Premierministerin ist im Brexit-Streit offenbar zu einer Zollunion mit der EU bereit.

Premierministerin Theresa May Bild: REUTERS

Der Schock des Wahlausgangs treibt sie zum Kompromiss: Sowohl die regierende Konservative Partei wie auch Labour hatten bei den Kommunalwahlen in England und Wales nicht gut abgeschnitten. Jetzt zog Premierministerin Theresa May die Konsequenzen und drängt Labour-Chef Jeremy Corbyn: "Lasst uns einen Deal machen." In einem Meinungsbeitrag für die "Mail on Sunday" schrieb sie: "Offensichtlich haben es die Leute satt, dass die beiden großen Parteien darin versagen, einen Weg zu finden, das Ergebnis des Referendums umzusetzen und das Land aus der EU zu führen."

Seit Wochen schon führt die Regierung Gespräche mit der Opposition, um einen Durchbruch beim Brexit zu finden. Nachdem das Unterhaus bisher drei Mal Mays Brexit-Deal abgelehnt hat, braucht es Zugeständnisse seitens der Regierung, um doch noch eine Ratifizierung zu ermöglichen. "Wir müssen einen Weg finden", schrieb May, "das Patt zu überwinden." Sie führte in ihrem Beitrag nicht im Einzelnen aus, wie der Weg aussehen soll. Aber sie hat in Interviews angedeutet, dass sie bereit wäre, die Hauptforderung von Labour zu erfüllen: dass Großbritannien in der Zollunion verbleibt.

Nur soll sie nicht so heißen. Stattdessen ist von einem "Zoll-Arrangement" die Rede. Es soll umfassend sein, aber nur bis zu den Wahlen im Mai 2022 dauern, bei denen die jeweiligen Parteien dann versuchen könnten, vom Bürger ein Mandat für einen härteren oder weicheren Brexit zu bekommen. "Dieser Deal", warb May, "wird ein Trittbrett für eine bessere Zukunft außerhalb der EU, wo Großbritannien den Weg vorwärts bestimmen kann."

Laut "Sunday Times" will May in drei Bereichen auf Labour zugehen: Sie sei bereit, von der EU das Zoll-Regime, die Regelung der Arbeitnehmerrechte und die Produktvorschriften beim Warenverkehr zu übernehmen.

Die britische Premierministerin Theresa May drängt Labour-Chef Jeremy Corbyn (Bild) zu einer Einigung im Brexit-Streit. Foto: AFP

Fällt morgen eine Entscheidung?

Morgen sollen bereits die entscheidenden Gespräche stattfinden. Dabei ist durchaus möglich, dass kein Durchbruch vereinbart werden kann, denn sowohl May als auch Corbyn sehen sich innerhalb ihrer Parteien großen Widerständen gegenüber. Den Brexit-Hardlinern unter den Tories ist ein Zoll-Arrangement ein rotes Tuch, weil es eine eigenständige Handelspolitik verhindern würde. Zudem möchte man nicht an Brüsseler Produktvorschriften gebunden bleiben und würde gerne Arbeitnehmerrechte flexibler gestalten.

Dagegen gibt es in der Labour-Fraktion und an der Basis viele Mitglieder, die einen Brexit-Deal nur dann akzeptieren wollen, wenn er in einem Referendum bestätigt wird. Die Vorstellung, dass Labour den Tories hilft, den verhassten Brexit durchzubringen, ist für die meisten Genossen ein Horror.

May würde mit einem Kompromiss riskieren, dass in ihrer Partei ein Grabenkrieg ausbricht. Corbyn müsste ebenfalls mit einem Aufstand rechnen. Es ist gut möglich, dass die Parteichefs davor zurückschrecken. Doch der Ausgang der Kommunalwahlen hat gezeigt, dass die Briten zutiefst unzufrieden mit dem Gezerre sind.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema