Kurzes Ritual für das Ende einer kaiserlichen Ära

TOKIO. Heute tritt Japans Tenno Akihito ab, morgen folgt dem 85-Jährigen sein Sohn Naruhito (59) auf den Thron.

Der bisherige Kronprinz Naruhito (l.) mit seinem Vater, Kaiser Akihito. Bild: APA/AFP/KAZUHIRO NOGI

Seit mehr als zwei Jahrhunderten hat in Japan kein Kaiser mehr abgedankt. Wenn Akihito heute den Thron aufgibt, wird die Zeremonie dennoch in gerade einmal zehn Minuten über die Bühne gehen. Um Punkt 17 Uhr beginnt das Zeremoniell im Matsu-no-Ma, einer 370 Quadratmeter großen Halle im Kaiserpalast in Tokio.

Dabei werden auch ein Schwert und ein Juwel als Insignien der Legitimität eines Tennos präsentiert. An der Zeremonie nehmen mehr als 300 Menschen teil, darunter neben Mitgliedern der Kaiserfamilie Vertreter der Regierung und des Parlaments, hochrangige Richter und regionale Regierungschefs.

Ministerpräsident Shinzo Abe wird eine Rede im Namen des Volkes halten, bevor Akihito seine letzte offizielle Ansprache als Tenno vorträgt. Formal bleibt der 85-Jährige Kaiser, bis die Uhr Mitternacht schlägt.

Ab der ersten Minute des 1. Mai ist Akihitos Sohn Naruhito (59) japanischer Kaiser. Mit ihm beginnt eine neue Ära, "Reiwa" genannt. Der Begriff steht für "Ordnung" und "Frieden" oder "Harmonie". Die Einsetzungsfeierlichkeiten beginnen um 10.30 Uhr im Matsu-no-Ma. Bei einer ersten Zeremonie erbt Naruhito das kaiserliche Schwert, das Juwel und die kaiserlichen Siegel. Außerdem wird ein Gesandter zum heiligen Spiegel im Palast gesandt, der ebenfalls zu den kaiserlichen Insignien gehört, aber seinen Platz nie verlässt. Durch ein rituelles Gebet des Gesandten erbt der Kaiser auch diesen Spiegel.

Während der rund zehnminütigen Zeremonie spricht der Kaiser nicht. Frauen sind nicht zugelassen, auch nicht Vertreterinnen des Kaiserhauses. Bei einer weiteren Zeremonie um 11 Uhr wird Naruhito seine erste Rede als Tenno halten. Erst am 4. Mai wird der neue Kaiser dann sein Volk von einem verglasten Balkon aus grüßen. Danach wird er bis zum Herbst kaum öffentlich in Erscheinung treten.

Am 22. Oktober verkündet er schließlich vor 2500 Gästen aus dem In- und Ausland seine Inthronisierung und lässt sich anschließend in einem Autokonvoi durch Tokio fahren. Während die Mitglieder des Kaiserhauses während der Amtsübergabe voraussichtlich westliche Kleidung tragen werden, sind für die Zeremonie im Herbst traditionelle japanische Gewänder vorgesehen. Laut Plan wird auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen nach Tokio reisen.

Reisewelle zum Thronwechsel

Unterdessen hat in Japan eine nie zuvor da gewesene zehntägige Feiertagsperiode begonnen. Der Wechsel auf dem Kaiserthron wurde mit der traditionellen "Goldenen Woche" von Feiertagen Anfang Mai kombiniert. Viele Japaner nutzen die ungewohnt lange Freizeit für eine Urlaubsreise. Die Reiseagentur JTB geht von einer Rekordzahl von 24,7 Millionen Reisenden während der Feiertage aus.

