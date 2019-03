Kurz für Suspendierung von Orbans Partei aus EVP

WIEN. Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) spricht sich dafür aus, dass die ungarische nationalkonservative Regierungspartei FIDESZ von Premier Viktor Orban zumindest für sechs Monate von der Europäischen Volkspartei suspendiert wird. Eine tatsächliche Entscheidung fällt am Mittwochnachmittag.

Der ungarische Premierminister Viktor Orban und Bundeskanzler Sebastian Kurz Bild: ROLAND SCHLAGER (APA)

Kurz vor der Abstimmung der gesamten Fraktion verdichten sich am Mittwoch die Zeichen dafür, dass die rechtspopulistische ungarische Partei FIDESZ zumindest zeitweise aus der Europäischen Volkspartei (EVP) suspendiert wird. Sollte EVP-Spitzenkandidat Manfred Weber wie angekündigt diesen Schritt vorschlagen, werde auch Bundeskanzler Sebastian Kurz dem zustimmen, wie er am Mittwoch im Pressefoyer nach dem Ministerrat bekanntgibt.

Noch am Mittwoch Nachmittag soll der Fraktionsvorstand über den Verbleib von FIDESZ abstimmen. Die rund 260 Delegierten werden voraussichtlich über einen Vorschlag abstimmen, den EVP-Präsident Joseph Daul nach Rücksprache mit dem Rest des Präsidiums vorlegen wird. Mafred Weber werde am heutigen Mittwoch vorschlagen, dass die Mitgliedschaft der FIDESZ eingefroren wird und die nächsten sechs Monate mit einem Weisenrat an einer Lösung gearbeitet wird, sagte Kurz, der sich in der Angelegenheit an Weber hält.

Weber habe drei Bedingungen an Orban gestellt: Ein Ende der Plakat-Kampagne gegen EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, eine Entschuldigung an die anderen EVP-Parteien und Rechtssicherheit für die Central European University in Budapest habe Orban seinen Informationen nach akzeptiert.

Video: Die Europäische Volkspartei (EVP) entscheidet über die Zukunft der rechtskonservativen Fidesz-Partei des ungarischen Regierungschefs Viktor Orban:

FIDESZ weiterhin Fraktionsmitglied

Kurz wird bei der Sitzung von ÖVP-Generalsekretär Karl Nehammer vertreten. Er weist darauf hin, dass FIDESZ bei einem Einfrieren der Mitgliedschaft dennoch Mitglied in der EVP-Fraktion des Europaparlaments bleiben würde. "Wenn sie ausgeschlossen sind, sind sie nicht Mitglieder der Fraktion, wenn sie nicht ausgeschlossen sind - wenn sie z.B. nur suspendiert sind - sind sie Mitglieder."

13 Parteien für den Ausschluss

Neben EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker, der einen Rauswurf der FIDESZ aus der Europäischen Volkspartei (EVP) fordert, sprachen sich auch 13 EVP-Parteien für den Ausschluss oder die zeitweise Suspendierung der FIDESZ aus. Grund sei Orbans autoritäre und fremdenfeindliche Politik, die aus ihrer Sicht nicht mehr mit den europäischen Werten vereinbar sei, zu denen sich die EVP bekenne.

Kritikerinnen und Kritiker werfen Orban seit längerem vor, in Ungarn seit Jahren Demokratie und Rechtsstaat auszuhöhlen, kritische Medien zum Schweigen zu bringen und die Opposition zu schwächen. Der Ausschluss ist daher seit einigen Wochen im Gespräch. Sowohl EVP als auch FIDESZ haben seither Bedingungen gestellt, um eine volle Mitgliedschaft aufrechterhalten zu können.

Straches Angebot an Orban bleibt bestehen

Vizekanzler Heinz-Christan Strache (FPÖ) bejahte die Frage, ob sein Angebot an Orban nach wie vor stehe, dessen Partei in einer neuen Rechtsfraktion willkommen zu heißen, sollte die FIDESZ aus der EVP ausgeschlossen werden: "Ja mein Angebot steht, ich schätze ihn. Sollte das der Fall sein, dass ein Ausschluss oder eine Suspendierung oder was auch immer erfolgt, dann wird er sich sicherlich auch um eine neue Fraktion bemühen."

Suspendierung für Orban inakzeptabel

Die mögliche befristete Suspendierung der Mitgliedschaft der ungarischen Regierungspartei in der Europäischen Volkspartei (EVP) wäre für Partei- und Regierungschef Viktor Orban wohl nicht hinnehmbar. "Dies wäre die Vorstufe zu einem Ausschluss und damit inakzeptabel", zitierte die regierungsnahe Budapester Tageszeitung "Magyar Nemzet" (Mittwoch-Ausgabe) eine Stimme aus Regierungskreisen.

