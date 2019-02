Kurz bei Trump: "Ich lasse mich überraschen"

WIEN/WASHINGTON. Bundeskanzler Sebastian Kurz auf Washington-Besuch mit langer Themenliste und Raum für Flexibilität.

Geht es nach dem Protokoll, dann holt US-Präsident Donald Trump Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) heute um 13.45 Uhr Ortszeit persönlich vor den Toren des Westflügels im Weißen Haus ab. Doch auf das Protokoll darf man sich bei Trump nicht immer verlassen.

Das weiß auch Kurz. "Ich glaube, auf einen Termin bei Donald Trump kann man sich nicht wirklich vorbereiten", sagte der Kanzler gestern kurz vor dem Abflug. Gespräche beim amtierenden US-Präsidenten könnten "durchaus anders ablaufen" als erwartet, "ich lasse mich überraschen."

Eine kleine Überraschung lieferte Kurz selbst mit seiner Delegation, der nun auch Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer angehört. Zunächst hatte es geheißen, der Washington-Trip sei ein Kanzler-Solo – wobei dies für das Treffen mit Trump selbstverständlich weiter gilt, Mahrer ist bei anderen Terminen dabei (Programm siehe Kasten).

Die Wirtschaft steht auf der österreichischen Agenda für die Visite jedenfalls ganz oben: Priorität hat für Kurz, "dass der Handelskrieg zwischen Europa und den USA nicht immer mehr an Dynamik aufnimmt", sagte er. Österreichische Unternehmen wären als Zulieferer von den angedachten Strafzöllen auf europäische Autos massiv betroffen.

Heikle Themen auf der Agenda

Mit dem Iran-Atomdeal, aus dem die USA ausgestiegen sind, der von Trump zuletzt geforderten Rücknahme von europäischen IS-Kämpfern durch die EU und den Beziehungen zu Russland stehen, wie bereits berichtet, eine Reihe weiterer heikler Gesprächspunkte zur Diskussion.

Inwiefern Kurz als Regierungschef eines kleinen EU-Landes hier bei Trump etwas erreichen kann, hängt wohl auch von der Chemie zwischen den beiden ab. Für Reinhard Heinisch, Politikwissenschafter und Kenner der US-Politik, hat das Treffen durchaus "mehr als symbolische Bedeutung". Mit der Einladung von Kurz setze Trump, der ohnehin "versucht, die Europäer zu spalten", einen "Gegenpol" zur deutschen Kanzlerin Angela Merkel und dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron.

Von Kurz ist also diplomatisches Geschick in alle Richtungen gefragt. "Er muss aufpassen, wie er auf mögliche Forderungen und Wünsche Trumps reagiert, sonst könnte ihn dieser aus dem Oval Office werfen, gleichzeitig muss er die Linie der EU im Auge behalten und darauf achten, was er innenpolitisch als Erfolg verkaufen kann", sagt Heinisch. Grundsätzlich sei der Besuch im Weißen Haus für Kurz aber ein Erfolg, denn "das wertet ihn auf, sowohl innen- wie auch europapolitisch".

Der Kanzler weiß durchaus um die heikle Mission, er hatte sich vor seinem Abflug auch nochmals telefonisch mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker abgesprochen. Ein diplomatischer Schachzug, um Trump milde zu stimmen, war Kurz’ jüngste Lobeshymne auf dessen Außenpolitik vor allem in der Korea-Frage.

Abendessen zum Auftakt

Zeit zum Aufwärmen für den Termin im Oval Office hatte Kurz gestern Abend nach seiner Ankunft in Washington: Auf dem Programm stand um 18 Uhr Ortszeit (Mitternacht in Österreich) ein von US-Außenminister Mike Pompeo ausgerichtetes Abendessen im Madison Room des State Department.

In US-Medien war der Besuch des österreichischen Kanzlers bisher nur eine Randnotiz. Einige Fans scheint Kurz, der im Vorjahr immerhin auf den Titelseiten von "Time" und "Newsweek" war, aber in Übersee zu haben: Amerikanische Touristen hatten den Kanzler vor dem Abflug in Wien-Schwechat um ein Selfie gebeten. (luc/jabü)

51 Stunden in Washington

51 Stunden dauert der Aufenthalt von Bundeskanzler Sebastian Kurz in Washington. Die Delegation landete am Dienstag um 15 Uhr Ortszeit. Nach einem kurzen Zwischenstopp im Hotel stand für Kurz der erste offizielle Termin auf dem Programm: Ein Abendessen mit US-Außenminister Mike Pompeo.

Das Treffen mit US-Präsident Donald Trump ist für heute um 13.50 Uhr Ortszeit anberaumt. Davor, um 12 Uhr, trifft Kurz Vertreter der Jüdischen Gemeinde. Den Cocktail-Empfang in der österreichischen Botschaft beehrt der Kanzler nur kurz, er ist abends bei Trumps Tochter Ivanka und deren Ehemann Jared Kushner zum Dinner eingeladen.

Am Donnerstag trifft Kurz die Direktorin des Internationalen Währungsfonds, Christine Lagarde, und dann Weltbank-Chefin Kristalina Georgieva. Zuletzt hat der Kanzler noch einen Termin mit den Chefredakteuren der „Washington Post“.

Das Weiße Haus

1600 Pennsylvania Avenue – so lautet die Adresse des Weißen Hauses in der US-Hauptstadt Washington, das seit dem Jahr 1800 als Amtssitz und Residenz der US-Präsidenten dient. Für Donald Trump ist der Empfang von Bundeskanzler Sebastian Kurz heute „business as usual“: Fast jeden Tag sind in Washington Staats- und Regierungschefs, Außenminister und andere hochrangige Würdenträger zu Gast – 350 pro Jahr nach offiziellen Angaben.

Für gewöhnlich werden die Gäste vom US-Präsidenten beim Westflügel empfangen und in die Amtsräume geführt, in seltenen Fällen sind die Visiten als Staatsbesuch ausgerichtet, dann findet der Empfang mit militärischen Ehren auf dem südlichen Rasen statt. Die traditionelle Gästebucheintragung findet stets im Roosevelt Room statt, ein fensterloser Besprechungsraum gegenüber des Oval Office. Das berühmte Präsidentenbüro überblickt den Rosengarten und ist 10,9 Meter lang und 8,8 Meter breit.

Video: Was auf die österreichischen Besucher zukommt, berichtet ORF-Korrespondentin Hannelore Veit aus Washington.

