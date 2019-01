Krise in Venezuela führt zum nächsten Konflikt zwischen USA und Russland

CARACAS. Machtkampf in Caracas: Das Weiße Haus stützt den selbsternannten Interimspräsidenten Juan Guaidó, der Kreml stellt sich hinter den sozialistischen Amtsinhaber Nicolas Maduro.

Nahezu täglich kommt es zu Demonstrationen von Unterstützern des Regimes und Regierungsgegnern. Bild: APA/AFP/LUIS ROBAYO

Der erbittert geführte Machtkampf in Venezuela bekommt nun auch eine geopolitische Komponente: Das russische Außenministerium warnte US-Präsident Donald Trump gestern vor einer Militärintervention. Ein solcher Schritt würde "ein katastrophales Szenario" auslösen, sagte Vize-Außenminister Sergej Rjabkow in Moskau. Venezuela sei ein strategischer Partner Russlands, hieß es aus Moskau. "Wir haben sie unterstützt, und wir werden sie unterstützen."

Der Kreml hat Venezuela Milliardensummen geliehen und auch dem Militär Unterstützung zukommen lassen. Im Dezember landeten zwei russische Bomber in Venezuela, die Atomwaffen transportieren können, was auf scharfe Kritik der US-Regierung stieß.

In dem ölreichen, aber von der sozialistischen Regierung um Staatschef Nicolas Maduro heruntergewirtschafteten Land tobt ein erbitterter Machtkampf, nachdem sich Oppositionsführer Juan Guaido zum Übergangs-Präsidenten ernannt hat und Minuten später von Trump als solcher anerkannt wurde. Die US-Regierung drohte dem Sozialisten darüber hinaus mit schweren Konsequenzen, sollte er die Macht nicht friedlich übergeben. "Alle Optionen sind auf dem Tisch", sagte Trump.

Abbruch der Beziehungen

Caracas brach daraufhin in der Nacht auf Donnerstag die diplomatischen Beziehungen zu den Vereinigten Staaten ab. Diplomatisches Personal müsse innerhalb von 72 Stunden das Land verlassen, sagte Maduro. "Die imperialistische US-Regierung will eine Marionettenregierung in Venezuela einsetzen", fügte er hinzu und schwor seine Anhänger auf die Verteidigung seiner sozialistischen Regierung ein. "Hier ergibt sich niemand", sagte er. "Venezuela hat das Recht, sich selbst souverän zu regieren."

Verteidigungsminister Vladimir Padrino schrieb auf Twitter: "Die Soldaten des Vaterlandes akzeptieren keinen Präsidenten, der von dunklen Mächten eingesetzt wird, oder sich abseits des Rechts selbst einsetzt." Gestern betonte er: "Wir brauchen einen Dialog zwischen Regierung und Opposition. Ein Bürgerkrieg wird die Probleme Venezuelas nicht lösen. Ein Krieg ist nicht unsere Wahl, sondern ein Instrument vaterlandsloser Gesellen, die nicht wissen, was das bedeutet."

Generäle sitzen in Venezuela an den wichtigen Schaltstellen der Macht, kontrollieren das Ölgeschäft, den Import von Lebensmitteln, Banken und Bergbaufirmen. Viele sollen in Korruption und kriminelle Geschäfte verwickelt sein.

Drei Millionen Flüchtlinge

Das Land mit den größten Ölreserven der Welt steckt in einer schweren Krise. Die Opposition wird unterdrückt und aufgrund von Devisenmangel können kaum Lebensmittel und Medikamente importiert werden. Drei Millionen Venezolaner sind ins Ausland geflohen.

Maduro hatte sich vor zwei Wochen für seine zweite Amtszeit vereidigen lassen. Zahlreiche Staaten, internationale Organisationen und die Opposition erkennen ihn nicht als legitimen Präsidenten an, weil die Wahlen 2018 nicht demokratischen Standards entsprachen. Unterstützt wird Maduro neben Russland und der Türkei von Kuba, Bolivien und Nicaragua.

