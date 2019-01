Kraftprobe in Venezuela: Maduro will reden - aber bis 2025 regieren

CARACAS. Der autoritäre Staatschef kann auf das Militär und den Rückhalt aus Russland zählen.

Die Lage in Venezuela bleibt angespannt – auch gestern gab es wieder Proteste von Unterstützern und Gegnern des Regimes. Bild: REUTERS

Im Machtkampf in Venezuela haben beide Kontrahenten Gesprächsbereitschaft signalisiert – von ihren Positionen rücken sie allerdings nicht ab.

Wie stehen die Chancen auf einen Kompromiss?

Juan Guaidó, der selbst ernannte Übergangspräsident Venezuelas, hat angekündigt, alles zu tun, um eine Übergangsregierung und freie Wahlen durchzusetzen. Er machte dem autoritären Präsidenten nun sogar Zugeständnisse: Wenn Maduro freiwillig den Platz räume, wolle er eine Amnestieregelung für den sozialistischen Staatschef nicht ausschließen, sagte er. Maduro wiederum zeigte sich gestern ebenfalls bereit zum Dialog, doch stellte er einmal mehr klar, dass er der legitime Präsident des Landes sei und bis 2025 regieren werde.

Worauf stützt Guaidó seinen Machtanspruch?

Der bisherige Parlamentspräsident beruft sich auf die venezolanische Verfassung. Weil die Wiederwahl von Maduro im vergangenen Jahr nicht den demokratischen Regeln entsprach, stellte das Parlament fest, dass es keinen rechtmäßigen Präsidenten gebe. In diesem Fall schreibt die Verfassung in Artikel 233 Neuwahlen vor. In der Zwischenzeit übernimmt der Vorsitzende des Parlaments übergangsweise das Präsidentenamt. Laut Verfassung müsste Guaidó binnen 30 Tagen Neuwahlen ausrufen, was angesichts der chaotischen Lage schwierig werden dürfte.

Wer erkennt den Oppositionsführer an?

US-Präsident Donald Trump war einer der ersten, die dem selbst ernannten Präsidenten Guaidó die Unterstützung zugesagt haben. Er will Guaidó die Einnahmen aus der Ölindustrie zuleiten. Trump geht es vor allem darum, Russlands und Chinas Einfluss auf Südamerika zu verringern. Die Nachbarländer Brasilien, Kolumbien und Argentinien, die als Amerikas treue Partner in der Region gelten, schlossen sich an. Paraguay, Chile, Peru, Costa Rica, Guatemala, Panama und Ecuador wollen Guaidó aus Angst vor einer weiteren Massenflucht ebenfalls unterstützen. Auch Brüssel bekannte sich öffentlich zu dem selbst ernannten Interimspräsidenten, die EU hofft allerdings auf einen demokratischen Machtwechsel nach Neuwahlen.

Wer unterstützt Maduro?

Neben Kuba, Bolivien, Nicaragua, dem Iran und der Türkei haben vor allem Russland und China ihre Unterstützung für Maduro erklärt. Für den Kreml ist es wichtig, einen Verbündeten in Südamerika zu haben. Putin hat Venezuela daher Milliardensummen geliehen und auch dem Militär Unterstützung zukommen lassen. Auch Peking hat dem verarmten Land Kredite in zweistelliger Milliardenhöhe gewährt.

Warum steht das Militär auf Maduros Seite?

Die Generäle sitzen an den Schaltstellen der Macht, kontrollieren das Ölgeschäft, Bergbau und Banken, den Import von Lebensmitteln. Das wollen sie nicht verlieren.

Wie gefährlich ist die Lage in Venezuela für die Welt?

Das Land steht an der Schwelle zu einem Bürgerkrieg. Mindestens 20 Menschen sind bereits bei Protesten gestorben. Die Staatskrise könnte sich zu einem internationalen Konflikt ähnlich wie in Syrien ausweiten. Venezuela ist nicht nur ein Ölland, sondern hat auch eine wichtige geopolitische Bedeutung: Die Weltmächte USA, Russland und China ringen um ihren Einfluss auf Südamerika. US-Präsident Trump sprach bereits von "allen Optionen" – also auch vor einem militärischen Eingreifen. Woraufhin Moskau Amerika vor einem militärischen Eingreifen warnte und "katastrophale Szenen" heraufbeschwor. (hei)

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema