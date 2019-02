KPÖ will fix bei EU-Wahl antreten

Wenn man den Umfragen so trauen kann, sind die NEOS als 100%-ige Europabefürworter sehr stark im Vormarsch. Der Karas wird trotz seiner Eigenständigkeit als Pro Europäer nicht so echt wahr genommen, ist er doch zu nahe an den Türkisen heran. Und wer traut jetzt noch Türkis oder Schwarz!



Es dürfte sich durch das ganze Brexit-Theater das Hauptthema "Europa Ja", als Zugpferd herauskristallisieren. Ob wir in Österreicher dazu gerade einen Blaukarpfen im Teich dazu brauchen ist nicht nur für mich fraglich.