Ukraine: Komiker Selenskyj ist laut Exit Polls Wahlsieger

KIEW. Der Fernsehkomiker Wolodymyr Selenskyj steht bei der ukrainischen Präsidentenwahl vor einem Erdrutschsieg. Wie Exit-Polls am Sonntagabend zeigten, kam der politische Quereinsteiger auf mehr als 30 Prozent der Stimmen und hängte damit Amtsinhaber Petro Poroschenko klar ab, der rund 18 Prozent erreichte.

Poroschenko muss in der Stichwahl am 21. April auf die Stimmen der ausgeschiedenen Kandidaten hoffen. Die vom österreichischen Institut SORA durchgeführte Wählerbefragung für den Sender News One sah Selenskyj mit 30,7 zu 18,6 Prozent vorne. Nach einer anderen Exit Poll führte der Komiker mit 30,4 zu 17,8 Prozent. Dritte wurde Ex-Ministerpräsidentin Julia Timoschenko mit 13,9 bzw. 14,2 Prozent der Stimmen. Sie kritisierte in einer ersten Reaktion "all die gekauften Exit Polls". Auf dem vierten Platz landete Ex-Premier Juri Bojko mit 10,3 bzw. 9,8 Prozent der Stimmen.

Insgesamt waren 39 Kandidaten bei dem Urnengang angetreten, weswegen fix mit einer Stichwahl gerechnet wurde. Selenskyj (41) hatte schon vor der Wahl die Umfragen angeführt. Er kam vor allem im russischsprachigen Osten und Süden des Landes sowie bei jungen Wählern gut an. Landesweite Popularität erreichte er mit der Fernsehserie "Diener des Volkes", in der er einen Wutbürger darstellt, der zum Präsidenten gewählt wird.

Selenskyj hatte seine Stimme am Sonntagvormittag im Norden Kiews unter großem Medienandrang abgegeben. Auf Fragen insbesondere internationaler Journalisten antwortete er mit Gemeinplätzen. Er trete für eine bessere Ukraine ohne Korruption und Bestechungsgelder ein, sagte Selenskyj. Auf die Frage, welchen Staat er als Präsident der Ukraine zuerst besuchen wolle, antwortete der entspannt wirkende Fernsehstar ausweichend. "Ich denke, dass ich zuerst alle Regionen der Ukraine besuchen werde", erklärte er.

Poroschenko (53) hatte bei seiner Stimmabgabe die große Bedeutung der Wahl hervorgestrichen. "Diese Wahl ist eine absolute Grundvoraussetzung für unsere Bewegung vorwärts, zu unserer Mitgliedschaft in EU und NATO", sagte er. Es sei für ihn eine Schicksalswahl. Alle drei favorisierten Kandidaten hatten erklärt, sie wollten die territoriale Unversehrtheit der Ukraine wiederherstellen. Neben den selbst ernannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk wollen sie auch die von Russland einverleibte Schwarzmeer-Halbinsel Krim wieder unter ukrainische Hoheit stellen.

Rund 30 Millionen Wahlberechtigte waren aufgerufen, auf dem 80 Zentimeter langen Stimmzettel ein Kreuz zu machen. Die von Russland unterstützten abtrünnigen Regionen Donezk und Luhansk im Kriegsgebiet Donbass nahmen nicht an der Wahl teil. Die Sicherheitsvorkehrungen in dem Land waren hoch. Zehntausende Einsatzkräfte waren abgestellt, um Zwischenfälle zu verhindern.

Während Vertreter Selenskyjs und Timoschenkos von zahlreichen Unregelmäßigkeiten berichteten, darunter Stimmenkauf und mehrfache Stimmabgaben, sprach die Zentrale Wahlkommission von einem regulären Verlauf des Urnengangs. "Die Wahlen verlaufen regulär, systemhafte Verstöße sind bisher nicht fixiert worden", sagte die Sekretärin der Wahlkommission, Netalja Bernazka. Hunderte Beobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) waren im Einsatz. Erste offizielle Ergebnisse wurden noch am Sonntagabend erwartet.

