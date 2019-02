Kim Jong-un reist mit dem Zug zum Gipfel mit Trump

Kim Jong-un vor seiner Abreise (AFP) Bild: APA/AFP/KCNA VIA KNS

PJöNGJANG. Ein Flug von Nordkorea nach Vietnam dauert etwa fünf Stunden. Dennoch reist Machthaber Kim Jong-un lieber im gepanzerten Zug nach Hanoi, wo am Mittwoch und am Donnerstag der zweite Gipfel mit US-Präsident Donald Trump stattfindet. Die staatliche Nachrichtenagentur KCNA veröffentlichte gestern Bilder vom winkenden Kim in seinem Spezialzug in Pjöngjang. Es war das erste Mal, dass der Gipfel überhaupt in Nordkoreas Medien erwähnt wurde.

Kim und seine Entourage werden gut 4500 Kilometer zurücklegen, erst morgen wird der Zug in der vietnamesischen Grenzstadt Dong Dang erwartet. Nordkoreas Machthaber wird von hochrangigen KP-Kadern begleitet. Zudem ist seine Schwester Kim Yo-jong, seine einflussreiche Beraterin, mit an Bord. Sie war schon beim ersten Nordkorea-USA-Gipfel im Juni 2018 in Singapur dabei.

Im Mittelpunkt des Treffens mit Trump in Hanoi stehen Schritte zur atomaren Abrüstung und mögliche Gegenleistungen Washingtons.

