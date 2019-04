Kiew legt im Pass-Streit mit dem Kreml nach

KIEW. Neuer Präsident Selenski will Russen einbürgern.

Wolodimir Selenski Bild: APA/AFP

Wie du mir, so ich dir: Der neue ukrainische Präsident Wolodimir Selenski will nun auch Russen die Staatsbürgerschaft der Ukraine verleihen – als Reaktion auf ein ähnliches Vorgehen von Moskau. "Wir werden die Staatsbürgerschaft Vertretern aller Völker geben, die unter autoritären, korrupten Regimen leiden. In erster Linie Russen, die wohl am meisten leiden", sagte Selenski gestern in Kiew.

Im Unterschied zu Russland gebe es in der Ukraine Meinungsfreiheit, freie Medien und freies Internet. "Daher wissen wir, was der russische Pass wirklich gewährt."

Der russische Staatschef Wladimir Putin hatte jüngst ein Dekret unterschrieben, wonach Ukrainer mit ständigem Wohnsitz in "einzelnen Kreisen" der Gebiete von Donezk und Luhansk in einem "vereinfachten Verfahren" russische Staatsbürger werden. Am Samstag deutete der Kremlchef an, dies auf die gesamte Ukraine ausweiten zu können.

Bereits unter dem scheidenden Präsidenten Petro Poroschenko hatte Kiew seine Staatsbürgerschaft großzügig verliehen. So wurde etwa Georgiens früherer Präsident Michail Saakaschwili vorübergehend eingebürgert.

