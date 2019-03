Kandidatin für EU-Chefankläger-Amt angeklagt

BUKAREST. Laura Kövesi darf Rumänien ohne Genehmigung der Staatsanwaltschaft nicht mehr verlassen.

Angeklagt: Laura Kövesi, rumänische Korruptionsjägerin. Bild: AFP

Die Favoritin des EU-Parlaments für den Posten der geplanten EU-Staatsanwaltschaft, Laura Kövesi, darf ihre Heimat Rumänien nicht mehr ohne Genehmigung der Staatsanwaltschaft verlassen. Darüber hinaus muss sie sich in Bukarest regelmäßig bei der Polizei melden, wie die oberste Staatsanwaltschaft des Landes mitteilte.

Verfügt wurden diese für 60 Tage geltenden Freiheitseinschränkungen von einer neuen, regierungstreuen Spezialeinheit der Staatsanwaltschaft, die seit Wochen gegen Kövesi wegen Korruptionsvorwürfen ermittelt. Die Sonderstaatsanwaltschaft für Justizstrafsachen bestätigte, Kövesi formal des Amtsmissbrauchs, Falschangaben sowie der Bestechungsannahme zu beschuldigen.

Das Verfahren beruht auf der Strafanzeige eines früheren Abgeordneten der regierenden Sozialdemokraten (PSD). Dieser hat sich wegen der zahlreichen gegen ihn laufenden Korruptionsverfahren vor zwei Jahren nach Serbien abgesetzt und behauptet nun, Kövesi habe ihn 2011 als damalige Generalstaatsanwältin zur Übernahme der Kosten eines Charterflugs für die Überstellung eines nach Indonesien geflüchteten Straftäters gezwungen.

Kövesi wehrt sich

Diese Charterkosten wertet der Ex-Politiker nun als Bestechung. Tatsächlich waren die Kosten von der rumänischen Polizei getragen worden, wie diese bereits 2018 klargestellt hatte.

Die 45-jährige angesehene Staatsanwältin focht indes die gegen sie verhängten Auflagen – polizeiliche Aufsicht, Ausreise- und Presse-Kommunikationsverbot – beim Obersten Gerichtshof des Landes an. Es sei offenkundig, dass sie "all jenen, die unbehelligt stehlen wollen, Angst eingejagt" habe und diese nun ihre Bestellung zur ersten europäischen Chefanklägerin mit allen Mitteln zu verhindern versuchten, sagte Kövesi.

Die Regierung in Bukarest versucht bereits seit Wochen, die Kandidatur der 45-Jährigen für das Amt des künftigen EU-Generalstaatsanwalts zu behindern. Kövesi hat sich mit ihrem entschlossenen Kampf gegen Korruption in ihrer Heimat einen Namen gemacht – wurde aber im Juli auf Betreiben der sozialliberalen Regierung als oberste Korruptionsbekämpferin abgesetzt. Der Schritt war Teil einer umstrittenen Justizreform der in Bukarest regierenden Sozialdemokraten, die Rumänien scharfe Kritik unter anderem von Seiten der EU-Kommission einbrachte.

EU-Parlament steht hinter Kövesi

Von Seiten des EU-Parlamentes erhielt Kövesi gestern Schützenhilfe: Das EU-Parlament stehe nach wie vor zu seiner EUGSt-Spitzenkandidatin; man sei besorgt wegen der gegen sie ergriffenen Ermittlungsmaßnahmen, twitterte EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani. Derzeit verhandeln EU-Parlament und der Europäische Rat über die Besetzung des Chefpostens für die EU-Staatsanwaltschaft, die ab 2020 arbeiten soll.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema