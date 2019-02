Kampf um den Premier: Prinzessin gegen General

BANGKOK. Thailand: Überraschung vor Wahl am 24. März.

Prinzessin Ubolratana Bild: AFP

In Thailand hat die Politik wenige Wochen vor der geplanten Parlamentswahl eine überraschende Wendung genommen. Die älteste Schwester von König Maha Vajiralongkorn, Prinzessin Ubolratana, kündigte ihre Kandidatur für das Amt der Premierministerin an. Das gab es in der Geschichte des Königreichs noch nie. Die 67-Jährige ist im Volk sehr populär.

Ubolratana wird bei der Wahl am 24. März für die wirtschaftsliberale Partei Thai Raksa Chart (offizielle Bezeichnung auf Englisch: Thai Save the Nation Party) antreten, wie Parteichef Preechapol Pongpanich sagte. Prinzessin Ubolratana sei die "beste Wahl" für das Amt der Ministerpräsidentin. Sie sei "gebildet und geschickt".

Getragen wird die Kandidatur von einer Partei, die aus dem Umfeld der 2014 gestürzten Regierungschefin Yingluck Shinawatra kommt. Medien sprachen von einer "Sensation". Offen blieb, ob Ubolratana ihren Bruder, König Maha Vajiralongkorn, im Voraus informierte und womöglich sogar dessen Rückendeckung hat.

Mit ihrer Bewerbung stellt sich das Mitglied des Königshauses gegen Thailands Generäle, die seit einem Militärputsch 2014 an der Macht sind, und fordert den Chef der Militärjunta und amtierenden Premierminister Prayut Chan-O-Cha heraus. Der Putschgeneral hatte einst versprochen, sich nach getaner Arbeit aus der Politik zurückzuziehen. Gestern gab der 64-Jährige – wie allgemein erwartet – jedoch bekannt, dass er Premierminister bleiben will, künftig allerdings für eine zivile Partei.

