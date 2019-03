"In zehn Tagen ist sie weg": Die eigenen Minister wollen Theresa May loswerden

LONDON. Britische Regierungschefin unter Druck – mehr als eine Million bei Anti-Brexit-Demo.

Theresa May besuchte gestern mit ihrem Mann Philip die Sonntagsmesse. Bild: Reuters

Die britische Premierministerin Theresa May steht vor einer Schicksalswoche – wieder einmal: Bereits heute könnte die 62-Jährige von ihrem Kabinett zum Rücktritt gezwungen werden. Laut britischen Medienberichten sollen sich angesichts des Brexit-Chaos mittlerweile nicht weniger als elf Minister gegen sie gestellt haben. "Es ist heute Nacht ein ausgewachsener Kabinettsputsch im Gange", schrieb der Politikredakteur Tim Shipman am Samstagabend auf Twitter unter Berufung auf Gespräche mit den Ministern.

"Das Ende ist nah", zitierte Shipman einen von ihnen, ohne den Namen zu nennen. "Sie wird in zehn Tagen weg sein." May solle heute bei einer Kabinettssitzung mit der Forderung konfrontiert werden. Sollte sich May dem Druck ihres Kabinetts nicht beugen, wollten die Minister ihrerseits mit Rücktritt drohen.

May solle durch einen Übergangspremier ersetzt werden, der den EU-Austritt vollziehen solle. Im Gespräch seien mehrere Kandidaten, darunter Mays Vize David Lidington, Umweltminister Michael Gove und Außenminister Jeremy Hunt. Eine Regierungssprecherin dementierte die Berichte und sprach von "Spekulationen".

Übernimmt David Lidington?

Lidington ist seit Jänner 2018 Mays Kabinettschef. Zuvor war er Justizminister und Staatssekretär im Außenamt. Britischen Medien zufolge hat er wegen seiner Haltung zum Brexit auch den Spitznamen "Mister Europe"; er gelte als "Mann ohne Feinde im Unterhaus". Der 62-Jährige studierte Geschichte an der renommierten Universität Cambridge.

Lidington selbst sagte gestern, er habe kein Interesse an Mays Job: "Sie macht einen fantastischen Job. Ich glaube nicht, dass ich ihren Job übernehmen möchte". Der "Daily Mail" zufolge hat auch der gut vernetzte Umweltminister Michael Gove seinen Hut in den Ring geworfen. Nach dem Brexit-Referendum 2016 unterstützte er zunächst Boris Johnson bei seiner Kandidatur für das Amt des Premierministers. Im letzten Moment entschied sich der Brexit-Anhänger, selbst zu kandidieren – ohne Erfolg. Der frühere Journalist gilt als ehrgeizig. Er war unter anderem Justizminister.

Für den EU-Austritt ist der Ausgang des politischen Tauziehens innerhalb der Regierung in London von entscheidender Bedeutung. Die EU hatte ja vorige Woche einem Aufschub des Brexits bis mindestens 12. April zugestimmt. Sollte sich im Machtkampf ein Befürworter eines harten Brexits durchsetzen, würde ein baldiger chaotischer Austritt ohne Vertrag wahrscheinlich – womöglich doch schon Ende dieser Woche.

> Video: EU-Kommissar Johannes Hahn (ÖVP) glaubt nicht an entscheidende Auswirkungen auf den Brexit-Prozess, sollte die britische Premierministerin Theresa May – wie aktuell kolportiert – von Teilen ihres Kabinetts gestürzt werden.

Austrittsdatum noch ungewiss

Denn das Unterhaus muss die Abmachung mit der EU, das bisherige Austrittsdatum 29. März zu verschieben, in den nächsten Tagen noch formal absegnen.

Würde indes ein gemäßigter Konservativer wie Lidington May ersetzen, könnten die Chancen eines geregelten Ausscheidens oder einer langen Verschiebung des Brexits steigen. Die EU kann nach den Beschlüssen beim Gipfel vorige Woche nun nur zuschauen, wie es in Brüssel heißt.

Theresa May erwägt unterdessen einen Verzicht auf eine dritte Brexit-Abstimmung. Sollte es nicht genügend Rückhalt im Parlament geben, werde sie davon Abstand nehmen, schrieb sie in einem Brief an die Abgeordneten.

Unmut bei den Briten

Der Widerstand der Brexit-Gegner im Vereinigten Königreich nimmt auch auf der Straße weiter zu: An einer Anti-Brexit-Demonstration in London beteiligten sich am Samstag nach Angaben des Veranstalters „People’s Vote“ mehr als eine Million Menschen aus allen Teilen Großbritanniens. Es sei eine der größten Demos in der Geschichte des Landes gewesen, so die Veranstalter.

Eine Online-Petition für den Verbleib in der EU hat mittlerweile mehr als fünf Millionen Unterzeichner. Zeitweise war die Webseite wegen des Ansturms lahmgelegt. Das Parlament muss den Inhalt jeder Petition mit mehr als 100.000 Unterzeichnern für eine Debatte berücksichtigen.

