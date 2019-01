In London drohen jetzt Massenrücktritte

LONDON. Theresa May gerät immer mehr unter Druck. Bis zu 40 Minister und Staatssekretäre drohen wegen ihres Brexit-Kurses mit Rücktritt.

Oppositionsführer Jeremy Corbyn macht Druck Bild: APA/AFP/BEN STANSALL

Sie versuchen, die Premierministerin zu zwingen, nächste Woche den Fraktionszwang aufzuheben, wenn Mays sogenannter Plan B zur Abstimmung steht. Die Regierungsrebellen wollen sich die Möglichkeit erstreiten, für einen Änderungsantrag stimmen zu können, der einen ungeregelten Austritt ausschließt und nach einer Fristverlängerung nach Artikel 50 ruft.

Die konservativen Abgeordneten Dominic Grieve und Oliver Letwin arbeiten eng mit der Labour-Kollegin Yvette Cooper zusammen, um ihre jeweiligen Änderungsanträge so abzustimmen, dass möglichst viele Volksvertreter aller Couleur dafür stimmen können. Die Labour-Führung hat ebenfalls einen Antrag eingebracht, der einen ungeregelten Brexit ausschließen will und nach einer Reihe von Abstimmungen ruft, die verschiedene Optionen ausloten sollen, darunter auch die eines zweiten Referendums. Zu diesen Anträgen dürften weitere hinzukommen, unter denen dann Parlamentspräsident John Bercow die auswählen muss, die am Dienstag zur Abstimmung kommen. (witt)

