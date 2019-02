Humanitäre Krise in Venezuela: Der Kampf ums Militär und die Hilfsgüter

CARACAS. Situation spitzt sich zu – heute droht eine gefährliche Auseinandersetzung an den Grenzen.

Die USA fliegen seit Tagen tonnenweise Hilfsgüter an die Grenze Kolumbiens zu Venezuela. Bild: AFP

Der Konflikt um die humanitäre Hilfe für Venezuela steuert heute auf seinen gefährlichen Höhepunkt zu. Nachdem der Krisenstaat international bereits weitgehend isoliert ist, hat Präsident Nicolás Maduro die Grenze zum Nachbarland Brasilien geschlossen. Zuvor hatte die sozialistische Regierung bereits die Grenze zu den niederländischen Karibikinseln Curaçao, Aruba und Bonaire dicht gemacht.

Die Brasilianer halten allerdings an ihrem Plan fest, vom Bundesstaat Roraima aus Hilfsgüter nach Venezuela zu schaffen. "Am Samstag werde ich in Roraima sein, um die Auslieferung der humanitären Hilfe zu begleiten, die dem venezolanischen Volk von Brasilien in Zusammenarbeit mit den USA zur Verfügung gestellt wurde", schrieb Außenminister Ernesto Araújo auf Twitter.

Juan Guaidó

Der selbst ernannte Interimspräsident Juan Guaidó will die Güter heute gemeinsam mit Tausenden Freiwilligen ins Land holen. Maduro hält die Hilfslieferungen für einen Vorwand für eine militärische Intervention und hat die Streitkräfte angewiesen, sie nicht ins Land zu lassen. "Ich bedanke mich für die absolute Loyalität der Soldaten des Vaterlandes", sagte Maduro. Guaidó hingegen versucht seit Wochen, die Militärs auf seine Seite zu ziehen. Wenn die Freiwilligen heute die Hilfsgüter über die Grenze schaffen wollen, werden die Soldaten sich entscheiden müssen.

Brasilien hat sich derweil gegen eine mögliche US-Militärintervention ausgesprochen. Vizepräsident Hamilton Mourão sagte, ein militärisches Vorgehen wäre "verfrüht und ergibt keinen Sinn". "Die Venezuela-Frage muss von den Venezolanern gelöst werden."

Nicolás Maduro

Kirche: Aufruf an die Soldaten

Die katholische Kirche rief das Militär gestern dazu auf, die Lieferungen passieren zu lassen. "Wir laden die Streitkräfte dazu ein, sich auf die Seite des Volkes zu stellen", hieß es in einer Stellungnahme der venezolanischen Bischofskonferenz. "Sie sollten keine Befehle befolgen, die sich gegen das Leben und die Sicherheit der Bevölkerung richten."

Venezuela leidet unter einer schweren Wirtschafts- und Versorgungskrise. Aus Mangel an Devisen kann das einst reiche Land kaum noch Lebensmittel, Medikamente und Dinge des täglichen Bedarfs einführen. Viele Menschen hungern, bereits besiegt geglaubte Krankheiten breiten sich wieder aus, rund drei Millionen Venezolaner haben ihre Heimat bereits verlassen.

Angesichts der humanitären Krise sind in dem südamerikanischen Land auch viele Infektionskrankheiten auf dem Vormarsch. Weil das öffentliche Gesundheitswesen weitgehend zusammengebrochen ist, haben sich Krankheiten, die durch Insekten übertragen werden, schnell ausgebreitet, etwa Malaria, Dengue-Fieber und Zika-Virus-Infektionen. Das berichten Wissenschafter im Fachmagazin "Lancet". So sei die Zahl der Malariainfektionen von knapp 30.000 im Jahr 2010 auf mehr als 411.000 im Jahr 2017 angestiegen.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema