High Noon an der Paso del Norte

In El Paso (Texas) und Juarez (Mexiko) leben zweieinhalb Millionen Menschen in einem urbanen Siedlungsraum, den seit 2008 ein Grenzzaun trennt. Dort, wo Asylsuchende aus Zentralamerika stranden, versucht Donald Trump ein Exempel zu statuieren.

Ein Beamter der US Boarder Control hält Asylsuchende in der Nähe der "Paso del Norte"-Brücke in Schach, die die Grenzstädte El Paso und Juarez verbindet. Bild: APA/AFP/PAUL RATJE

Zehn Tage lang drückte Marita kein Auge zu. Zusammen mit ihrem Vater Ernesto und hunderten anderer Flüchtlinge aus Zentralamerika kauerte die junge Frau verängstigt unter der "Paso del Norte"-Brücke, die El Paso und Juarez miteinander verbindet. Eingepfercht wie Vieh hinter Maschenzaun und Stacheldraht. Vorläufige Endstation einer Flucht vor Gewalt und extremer Armut, die vor 14 Tagen in einem Dorf in Guatemala begonnen hatte.

"Es war einfach schrecklich", erzählt die 16-Jährige von ihrer Erfahrung bei der Ankunft im gelobten Land. Die Beamten der "Customs and Border Protection" drückten Marita eine silbern glänzende Decke aus Mylar in die Hand. Diese half weder gegen den harten Schotter auf dem Boden noch die eisige Kälte. Schwerer als der ständige Hunger oder die Angst vor den Ratten aber seien die Schreie der Kinder zu ertragen gewesen.

"Es war schlimmer, als alles, was wir auf dem Weg durch Mexiko erlebt hatten." Eine Erfahrung, von der Flüchtlinge unabhängig voneinander in diesem Frühjahr immer wieder berichten. Kurz bevor das Lager unter der Brücke geschlossen wurde, kamen Marita und ihr Vater auf freien Fuß. Mit der strengen Auflage, vor Gericht zu erscheinen, wenn ihr Asylverfahren eines Tages gehört wird. Das kann Jahre dauern, weil es jetzt schon einen Rückstau von 855.000 Fällen gibt.

Dunkle Augenringe

Jetzt wartet sie in einem Motel am Stadtrand von El Paso auf ihre Weiterreise zu Verwandten nach Florida. Noch Tage später hat die abgemagerte Marita dunkle Ringe unter den Augen. Aber sie ist froh, frische Kleidung zu haben, duschen zu können und auf herzliche Menschen wie Alyssa Gillis (27) zu treffen.

Die Spanischlehrerin aus South Carolina arbeitet seit Jänner für das "Annunciation House", ein kirchliches Durchgangslager, das sich darum kümmert, dass die Flüchtlinge nicht auf der Straße landen. Die Initiative geht auf Ruben Garcia (70) zurück, der seit vier Jahrzehnten Migranten in El Paso hilft.

Weil die Aufnahmekapazitäten längst nicht mehr ausreichen, um die täglich rund 750 Neuankömmlinge zu versorgen, verwandelte Garcia ein ehemaliges COSCO-Warenlager in eine Notunterkunft. Auch für die 55 Räume, die Alyssa managt, zückte der "Engel von El Paso" die Kreditkarte. In dem Motel unweit der Autobahn lernen die Flüchtlinge das andere Amerika kennen. Zum Beispiel auch Martha D’Ambrosio (64), die über das Vorgehen ihrer Regierung empört ist. "Das ist nicht das Amerika, das ich kenne."

Trump: "Wir sind voll"

Den Ton für den Umgang mit den Flüchtlingen hat der Präsident höchstpersönlich gesetzt. "Wir sind voll", hetzte Donald Trump im März bei einer Kundgebung an der Grenze. "Das sind alles illegale Einwanderer. Wir können niemand mehr nehmen."

Tatsächlich passten die Neuankömmlinge des vergangenen Monats alle in ein großes Football-Stadium. Bei ihnen handelt es sich vor allem um Familien und allein reisende Kinder aus Honduras, Guatemala und El Salvador. "Weder Zäune, Mauern noch Grenzbeamte können sie daran hindern", sagt die Politologin Irasema Coronado, "denn ein Antrag auf Asyl ist nach US-Recht legal."

Ungefähr drei von vier Schutzsuchenden können bei der Erstbefragung glaubhaft zeigen, begründete Angst vor Verfolgung zu haben. Behandelt werden sie trotzdem wie Kriminelle. Während ihrer Erfassung werden sie in überfüllten Haftanstalten festgehalten, die so unterkühlt sind, dass sie bei den Flüchtlingen einfach nur "Hielera" (dt. Eistruhe) heißen.

In seiner Wut über die Aussicht, binnen Jahresfrist mehr Flüchtlinge aufnehmen zu müssen, als die von ihm so oft gescholtene Angela Merkel, feuerte Trump kürzlich seine Heimatschutz-Ministerin Kirstjen Nielsen. Die Frau, die mit der Zwangstrennung von Familien an der Grenze für einen globalen Aufschrei gesorgt hat, gilt dem Präsidenten als zu "soft". Dabei trägt Nielsen nicht nur dafür Mitverantwortung. Ohne die Kindertrennung hätte es auch das Internierungslager von Tornillo nicht gegeben; eine Zeltstadt vor den Toren El Pasos, in der zeitweilig bis zu 2800 Jugendliche festsaßen. Über Wochen, manchmal sogar Monate.

Der Jesuit Rafael Garcia (65) gehört zu den wenigen Außenstehenden, die das streng abgeschirmte Lager besuchen durften. Was er dort mitbekam, empfand der Ordensmann als "surreal". In zwei Schichten hätten in dem militärisch organisierten Lager hunderte Aufpasser gearbeitet. Tornillo sei "eine Kreuzung aus Disneyland und einem Konzentrationslager". Aufgrund massiver Proteste verschwand der Schandfleck im Jänner 2019.

Der ehemalige Chefredakteur der "El Paso Times", Bob Moore, beobachtet, wie der Präsident am Paso del Norte versucht, Gesetze und Gerichte mit Abschreckung zu umgehen. "Er gebraucht Grausamkeit als Instrument seiner Politik." Trump mache Schikane zur Methode. So hätten US-Grenzer auf der "Paso del Norte"-Brücke wiederholt Menschen zur Umkehr gezwungen, bevor diese ihren Antrag auf Asyl stellen konnten.

Moores Frau Kate erzählt, wie in einem anderen Fall Beamte am Tag vor Heiligabend 150 Flüchtlinge mittellos an einer Greyhound-Busstation ausgesetzt hatten. "Weihnachten in Amerika", sagt Kate, die in einer gemeinsamen Kraftanstrengung mit dem "Annunciation House" und der Stadt die Menschen von der Straße holte.

Die Flüchtlingspolitik des Präsidenten destabilisiert auch die Lage in Juarez. Bevor ein Gericht in San Francisco die US-Regierung Anfang April daran hinderte, Asylbewerber aus Zentralamerika bis zum Abschluss ihres Verfahrens zurück nach Mexiko zu schicken, überwältigten die Flüchtlinge die Aufnahmekapazitäten dort.

Das "Casa del Migrantes" in einem Industriegebiet von Juarez ist so überfüllt, dass es für Pressebesuche keine Zeit gibt. Eine Schwester, die betonte, keine offizielle Auskunft erteilen zu dürfen, gab durch das Gitter des Auffanglagers aber ihren Frust zu erkennen. "Ich weiß nicht, ob die wissen, was sie tun", klagt die Ordensfrau über die US-Regierung. Die mittellosen Flüchtlinge drohten nun Opfer lokaler Gangs und Schmuggler zu werden.

Marita und ihr Vater Ernesto gehören zu den Glücklichen, die es auf die andere Seite nach El Paso geschafft haben. Sie wissen, wie eng der mit den Tränen der Flüchtlinge getränkte Weg über die Paso del Norte geworden ist. Ihre Mutter wird ihn vorerst nicht beschreiten. Und ob Maritas Traum wahr wird, eines Tages als Ingenieurin in den USA zu arbeiten, ist so ungewiss wie ihre Zukunft in Tampa, der sie im Greyhound-Bus entgegen reist.

