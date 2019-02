Handshake zwischen Trump und seinem "Freund" Kim in Hanoi

HANOI. Der zweite Gipfel zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat Hoffnungen auf eine Friedenslösung und nukleare Abrüstung auf der koreanischen Halbinsel geweckt.

US-Präsident Donald Trump und der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un treffen sich in Hanoi zum zweiten Mal. Bild: SAUL LOEB (AFP)

Das Treffen soll zwei Tage dauern. Zunächst ist nach US-Angaben zunächst ein kurzes Einzelgespräch geplant, danach soll es ein Abendessen in Begleitung von Gästen und Dolmetschern geben.

Trump und Kim begrüßten sich zunächst angespannt und mit ernster Miene im legendären Hotel "Metropole" der vietnamesischen Hauptstadt vor einer Reihe von jeweils sechs nordkoreanischen und amerikanischen Nationalflaggen. Erst langsam lockerte sich die Atmosphäre. "Kim Jong-un und ich werden sehr hart daran arbeiten, etwas bei der Denuklearisierung zustande zu bringen und dann Nordkorea zu einem wirtschaftlichen Powerhaus zu machen", schrieb Trump kurz vor der Begegnung auf Twitter. China, Russland, Japan und Südkorea dürften dabei "sehr hilfreich" sein.

Nach der Begrüßung und einem kurzen Gespräch unter vier Augen stand ein Abendessen in kleiner Runde auf dem Programm. Teilnehmer waren US-Außenminister Mike Pompeo und Trumps Stabschef Mick Mulvaney sowie Nordkoreas Außenminister Ri Yong-ho - ein in den Verhandlungen mit den USA sehr versierter Diplomat - und der Chefunterhändler und berüchtigte Ex-Geheimdienstchef Kim Yong-chol. Schwer bewaffnete Sicherheitskräfte mit Panzerfahrzeugen riegelten das Hotel weiträumig ab. Am Donnerstag gehen die Gespräche weiter.

Vor dem Treffen hatte Trump den nordkoreanischen Machthaber als seinen "Freund Kim" bezeichnet. Mehr dazu lesen Sie in diesem Artikel.

Video: ORF-Auslandschef Andreas Pfeifer berichtet aus Hanoi

Schwere Vorwürfe gegen Trump

Während des Gipfels geriet Trump in der Heimat in Washington in die Defensive, da sein früherer Anwalt Michael Cohen schwere Vorwürfe erhob. Mehr dazu lesen Sie hier. In einer im Voraus bekannt gewordenen Aussage vor dem US-Kongress bezeichnete Cohen den Präsidenten als Betrüger, Hochstapler und Rassisten. Er wollte Beweise für seine Beschuldigungen liefern. Cohen nennt es "ironisch", dass Trump während seiner Aussage ausgerechnet in Vietnam sei, und vermittelt den Eindruck, dass Trump sich während des Vietnam-Krieges vor dem Militärdienst gedrückt haben könnte.

Spekulationen über mögliche Ergebnisse

Über mögliche Ergebnisse der Gespräche zwischen Trump und Kim wird kräftig spekuliert. Viele erwarten eine Erklärung zum formellen Ende des Korea-Kriegs (1950-53). Auch über eine Schließung des wichtigen nordkoreanischen Atomkomplexes Yongbyon sowie die Zulassung von Atom-Inspekteuren, die Einrichtung von Verbindungsbüros und die Wiederaufnahme innerkoreanischer Wirtschaftsprojekte wird gemutmaßt.

Trotz der bereits in Singapur bekräftigten grundsätzlichen Bereitschaft zur "Denuklearisierung" wird kein Durchbruch zur Beseitigung der nordkoreanischen Atomwaffen und Raketen erwartet. Nordkorea-Experten verweisen immer wieder darauf, dass die Führung in Pjöngjang ihr Atomarsenal als eine Art Lebensversicherung gegen mögliche Angriffe oder Umsturzversuche sieht.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema