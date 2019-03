Großbritannien atmet kurz auf: Das Brexit-Chaos ist vorerst vertagt

LONDON. Europa gewährt eine Gnadenfrist – unterdessen wächst der Widerstand gegen den Brexit.

Mit einer großen Demonstration will die Kampagne "People’s Vote" heute ein zweites Brexit-Referendum einfordern. Bild: Reuters

Ein kollektives Aufatmen ging durch die britische Brust. Ein No Deal, ein ungeregelter Austritt Großbritanniens aus der EU, der am 29. März gedroht hatte, ist zunächst vom Tisch. Premierministerin Theresa May kam vom EU-Gipfel mit einer zweiwöchigen Verlängerung heim. Bis zum 12. April hat das Unterhaus Zeit, den Brexit-Deal anzunehmen. Gelingt dies, bekommt Großbritannien eine Frist bis zum Tag vor den Europawahlen am 22. Mai, um alle Brexit-Gesetze zu verabschieden.

Doch gelingt das nicht, dann ist der Klippenrand wieder in Sicht. Dann muss die britische Regierung am 12. April erklären, welche alternativen Pläne sie hat, um eine weitere, diesmal wohl sehr viel längere Verschiebung bis zum Jahresende zu bekommen. Sollte Großbritannien Neuwahlen oder ein zweites Referendum ansteuern, würde diese Frist gewährt. Auch eine Änderung der roten Linien von Theresa May könnten ein Grund sein, wenn die Regierungschefin zum Beispiel ihren Widerstand gegen eine permanente Zollunion aufgibt. In jedem Fall müsste Großbritannien bei einem Aufschub über den 22. Mai hinaus an den Europawahlen teilnehmen. Angesichts Mays Statements ist jedoch damit zu rechnen, dass sie lieber einen No Deal als eine Wahlteilnahme akzeptieren würde.

> Video: ORF-Reporterin Cornelia Primosch zur Brexit-Terminverschiebung.

Drei Millionen gegen den Brexit

May hat angekündigt, nächste Woche ihren Deal erneut zur Abstimmung zu bringen. Die Chancen, dass sie beim dritten Mal Erfolg hat, sind gering, umso mehr, weil May genau jene Abgeordnete gegen sich aufgebracht hat, die sie umstimmen müsste. In einer Ansprache hatte sie erklärt, gegen jene Parlamentarier zu stehen, die eine Verabschiedung ihres Deals stets hintertrieben hätten. Das hat zu bösem Blut geführt. Eine parteiübergreifende Koalition von Abgeordneten wird am Montag versuchen, der Regierung die Kontrolle über den Brexit-Kurs zu entreißen. Wird ihr Änderungsantrag angenommen, soll das Haus am Mittwoch die Gelegenheit bekommen, über alternative Szenarien abzustimmen. So kann ausgelotet werden, ob ein Kanada-Modell oder ein Norwegen-Szenario oder ein zweites Referendum genügend Unterstützung haben.

Derweil wird eine andere Option immer attraktiver. Die Petition "Widerruft Artikel 50" hat immer mehr Unterstützer angezogen und brach am Freitag die Drei-Millionen-Marke. Großbritannien hat das Recht, die Austrittsabsicht nach Artikel 50 zurückzuziehen. Für Millionen von Briten wird dies jetzt die bevorzugte Option. Heute soll es in London zur größten Demonstration in der Geschichte kommen. Die Demonstranten fordern eine erneute Volksbefragung über den Verbleib in der EU. (witt)

