Für Rouhani führen die USA den Terrorismus an

TEHERAN/WASHINGTON. Nach der US-Entscheidung zur Einstufung der iranischen Revolutionsgarden als "Terrororganisation" hat Irans Präsident Hassan Rouhani die USA als "wahren Anführer des Terrorismus" bezeichnet.

Bild: afp

Während die Revolutionsgarden "seit ihrer Gründung gegen den Terrorismus kämpfen", hätten die USA versucht, die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) gegen die Staaten der Region "zu benutzen".

"Wer seid ihr, dass ihr die revolutionären Institutionen zu Terroristen erklärt?", fragte Rouhani an die Adresse der USA gewandt bei einer Rede anlässlich des Tages der Atomtechnologie im Iran. "Wer propagiert und fördert heute den Terrorismus in der Welt?" Die Revolutionsgarden unterstützten die Regierungen Syriens und des Irak gegen den IS. Die USA dagegen kämpften nicht gegen die Terrormiliz, versteckten stattdessen deren Anführer. Die USA hatten Irans Revolutionsgarden am Montag offiziell als "ausländische Terrororganisation" eingestuft. Diese wurden nach der Islamischen Revolution 1979 als Miliz zum Schutz des neuen Systems gegründet und haben sich seitdem zu einer Armee mit eigener Marine und Luftwaffe entwickelt.

