Familienbeihilfe: EU will "keine Kinder zweiter Klasse"

WIEN / BRÜSSEL. Brüssel startete Verfahren gegen Österreich – 125.000 Kinder im Ausland von Kürzungen betroffen.

"Es gibt keine Arbeiter zweiter Klasse, und es gibt keine Kinder zweiter Klasse in der EU", sagte EU-Sozialkommissarin Marianne Thyssen gestern, Donnerstag, in Brüssel. Die Indexierung der Familienbeihilfe für Kinder im Ausland sei "zutiefst unfair". Darum hat die EU-Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Österreich gestartet.

Wie berichtet, hat die Bundesregierung mit 1. Jänner die Familienbeihilfe an die tatsächlichen Lebenshaltungskosten im EU-Ausland angepasst. Die Eltern von rund 125.000 Kindern sind damit von einer Kürzung betroffen. Die meisten von ihnen leben in Ungarn (38.700), der Slowakei (27.180), Polen (14.865) und Rumänien. Die Indexierung verhindere nicht einen "Sozialtourismus", sondern treffe diejenigen Menschen, die zum österreichischen Sozialsystem beitragen, sagte Thyssen. Es müsse gleiche Leistungen für gleiche Beiträge am selben Platz geben. Die Indexierung sei diskriminierend.

Österreich hat nun zwei Monate Zeit, um auf ein Aufforderungsschreiben der EU-Kommission zu antworten. Nach einem weiteren Mahnschreiben kann die Brüsseler Behörde dann vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) klagen.

Die Bundesregierung reagierte gelassen auf die Ankündigung aus Brüssel. Das Vertragsverletzungsverfahren müsse in der richtigen Relation gesehen werden und sei nichts Unübliches, sagte Familienministerin Juliane Bogner-Strauß (VP): "Es steht der Kommission frei, die Indexierung der Familienbeihilfe zu überprüfen. Wir gehen weiter davon aus, dass die von uns gewählte Lösung mit europäischem Recht vereinbar ist."

Die Argumentation der EU-Kommission sei "falsch", sagte Harald Vilimsky, Leiter der FP-Delegation im EU-Parlament. Sie übersehe, dass die Familienbeihilfe im Gegensatz zu ähnlichen Familienleistungen von anderen Staaten nicht aufgrund einer Erwerbstätigkeit ausbezahlt werde, sondern aufgrund des Wohnortes eines Kindes bei einem Elternteil.

